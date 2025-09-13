Þórsarar í Bestu deildina

Þór frá Akureyri leikur í Bestu deild karla í fótbolta 2026 eftir sigur á Þrótti úr Reykjavík, 2:1, í úrslitaleik liðanna í lokaumferðinni á Þróttarvellinum í dag.
Þar verður félagið í fyrsta skipti í tólf ár en Þórsarar léku síðast í efstu deild árin 2013 og 2014.
Þór endar með 45 stig, Njarðvík með 43, Þróttur R. með 41 og HK með 40 stig í fjórum efstu sætunum. Njarðvík, Þróttur og HK fara í umspil ásamt Keflavík sem endar í fimmta sæti með 37 stig.
Þar mætast Njarðvík og Keflavík annars vegar og Þróttur R. og HK hins vegar í undanúrslitunum næsta miðvikudag og aftur á sunnudag.
Njarðvík vann Grindavík 3:0 og hefði farið upp ef leikur Þróttar og Þórs hefði endað með jafntefli.
Selfyssingar eru fallnir í 2. deild eftir tap gegn Keflavík á heimavelli í dag, 4:1, en Fjölnir var áður fallinn.
Keflavík náði fimmta sæti deildarinnar og þar með umspilssætinu, með sigrinum á Selfossi en það var á kostnað ÍR-inga sem töpuðu heima fyrir Fylki, 2:1, og enda í sjötta sæti. ÍR hefði nægt jafntefli til að komast í umspilið.
Úrslitin í lokaumferðinni í dag:
Þróttur R. - Þór 1:2
Njarðvík - Grindavík 3:0
Völsungur - HK 0:4
ÍR - Fylkir 1:2
Selfoss - Keflavík 1:4
Fjölnir - Leiknir R. 1:2
Völsungur fékk 25 stig í sjöunda sætinu en síðan koma Fylkir með 23 stig, Leiknir R. 21, Grindavík 21, Selfoss 19 og Fjölnir með 15 stig.
Sigfús Fannar Gunnarsson kom Þór yfir um miðjan fyrri hálfleik í stórleiknum gegn Þrótti að viðstöddum miklum mannfjölda á Þróttarvellinum. Ingimar Arnar Kristjánsson bætti við marki um miðjan síðari hálfleik en Viktor Andri Hafþórsson náði að minnka muninn fyrir Þrótt í 2:1 í uppbótartíma leiksins.
Njarðvík afgreiddi Grindavík 3:0 með mörkum í fyrri hálfleik. Dominik Radic skoraði tvö þau fyrstu og Oumar Diouck það þriðja. Njarðvík hefði farið upp ef Þróttur hefði náð að jafna í Laugardalnum. Grindavík heldur sér í deildinni þar sem Selfyss náði ekki að vinna Keflavík.
HK var ekki í vandræðum með Völsung á Húsavík, 4:0. Eiður Atli Rúnarsson og Brynjar Snær Pálsson skoruðu í fyrri hálfleik og Karl Ágúst Karlsson og Jóhann Þór Arnarsson í þeim síðari.
Fylkir gat fallið með tapi en kom sér í góða stöðu þegar Eyþór Aron Wöhler og Orri Sveinn Segatta skoruðu snemma leiks gegn ÍR í Mjóddinni. Marc McAusland minnkaði muninn í 2:1 en ÍR hefði þurft stig til að skáka Keflavík og komast í umspilið.
Keflvíkingar lentu undir á Selfossi og fallbaráttan var því tvísýn um tíma. Jón Daði Böðvarsson skoraði úr vítaspyrnu. En Eiður Orri Ragnarsson jafnaði fyrir hlé og í síðari hálfleik skoruðu Muhamed Alghoul, Marin Mudrazija og Stefan Ljubicic fyrir Keflvíkinga, 4:1, og þeir fá nú tækifæri til að komast upp í Bestu deildina í gegnum umspilið. Þar mæta þeir grönnum sínum í Njarðvík í undanúrslitum.
Leiknir vann fallna Fjölnismenn 2:1 í Egilshöllinni en Leiknir hefði fallið með tapi ef Selfoss hefði fengið stig gegn Keflavík. Kári Steinn Hlífarsson og Aron Einarsson skoruðu fyrir Leikni en Árni Steinn Sigursteinsson fyrir Fjölni.
|Arsenal
|3:0
|Nott. Forest
|3:0 - Tvenna! Zubimendi með flottan skalla í netið af stuttu færi eftir flotta fyrirgjöf frá Trossard, sem var að koma inn á.Martín Zubimendi (Arsenal) skorar