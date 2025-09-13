Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 13.9.2025 | 11:16

Úrslitaleikur á Seltjarnarnesi

Grótta tekur á móti Þrótti Vogum klukkan 14:00 í dag
Grótta tekur á móti Þrótti Vogum klukkan 14:00 í dag mbl.is/Óttar Geirsson

Grótta tekur á móti Þrótti Vogum í sannkölluðum úrslitaleik í 22. umferð 2. deildar í knattspyrnu í dag.

Sigurvegari leiksins tryggir sér upp í 1. deild karla í knattspyrnu og allt bendir til þess að það verður gríðarleg spenna á Seltjarnarnesi. 

Fyrir leik er Þróttur Vogum í fyrsta sæti með 42 stig, Ægir í 2. sæti með 41 og Grótta í 3. sæti með 41 stig. Þessi þrjú lið geta öll hafnað í 1. sæti deildarinnar en geta einnig öll þurft að sitja eftir í 2. deild.

Þróttur og Ægir duga jafntefli til þess að koma sér upp um deild á meðan Grótta þarf að sækja til sigurs til þess að tryggja sér upp.

Leikur Gróttu og Þróttar hefst klukkan 14:00.

mbl.is
