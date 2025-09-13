Víkingar í efri hlutann: M-gjöfin í þremur leikjum

Linda Líf Boama reyndist hetja Víkings úr Reykjavík þegar liðið vann dramatískan sigur gegn FH, 2:1, í 17. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í Kaplakrika í gær.
Linda skoraði sigurmark leiksins á 83. mínútu en þetta var fjórði sigur Víkinga í röð í deildinni og er liðið nú komið í efri hluta deildarinnar. Víkingar eru með 22 stig í sjötta sætinu en liðið mætir föllnu liði FHL í síðustu umferðinni fyrir tvískiptunga og getur með sigri tryggt sér sæti í efri hlutanum.
Þetta var fjórða tap FH á tímabilinu og annað tapið í röð en liðið er nú átta stigum á eftir toppliði Breiðabliks og Blikar eiga leik til góða á Hafnfirðinga.
