Víkingar í efri hlutann: M-gjöfin í þremur leikjum

Víkingurinn Emma Steinsen Jónsdóttir og Hafnfirðingurinn Thelma Lóa Hermannsdóttir eigast …
Víkingurinn Emma Steinsen Jónsdóttir og Hafnfirðingurinn Thelma Lóa Hermannsdóttir eigast við á Kaplakrikavelli í gærkvöldi. Morgunblaðið/Birta Margrét
Bjarni Helgason
Linda Líf Boama reyndist hetja Víkings úr Reykjavík þegar liðið vann dramatískan sigur gegn FH, 2:1, í 17. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í Kaplakrika í gær.

Linda skoraði sigurmark leiksins á 83. mínútu en þetta var fjórði sigur Víkinga í röð í deildinni og er liðið nú komið í efri hluta deildarinnar. Víkingar eru með 22 stig í sjötta sætinu en liðið mætir föllnu liði FHL í síðustu umferðinni fyrir tvískiptunga og getur með sigri tryggt sér sæti í efri hlutanum.

Þetta var fjórða tap FH á tímabilinu og annað tapið í röð en liðið er nú átta stigum á eftir toppliði Breiðabliks og Blikar eiga leik til góða á Hafnfirðinga.

