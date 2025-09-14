Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.9.2025 | 16:10 | Uppfært 16:36

Blikar sendu FHL niður um deild

Blikar heimsækja botnlið FHL í dag.
Blikar heimsækja botnlið FHL í dag. mbl.is/Birta Margrét
Mist Þ. Grönvold

sport@mbl.is

FHL er fallið úr Bestu deild kvenna í knattspyrnu eftir 5:1 tap gegn ríkjandi Íslandsmeisturum Breiðabliks í Neskaupstað í dag. 

Með sigrinum styrkir Breiðablik stöðu sína á toppi deildarinnar ásamt því að gera út um alla von Austfirðinga um að spila í deild þeirra bestu næsta sumar.

Blikar hrukku í gang eftir tíu mínútur

Björg Gunnlaugsdóttir átti fyrsta færi leiksins, strax á 1. mínútu þegar hún vann boltann af vörn Breiðabliks og náði fínu skoti á markið, en Katherine Devine varði vel í markinu og kom boltanum í horn. 

Eftir að hafa verið ólíklegri fyrstu mínúturnar voru það þó gestirnir úr Kópavogi sem skoruðu fyrsta mark leiksins og komu stöðunni í 1:0 eftir tæplega 10 mínútna leik.

Þá fékk Agla María Albertsdóttir, fyrirliði Breiðabliks, stungusendingu inn fyrir vörn FHL, keyrði á markið og lagði hann á Birtu Georgsdóttur sem kláraði í fjærhornið af miklu öryggi. 

Rósey Björgvinsdóttir og liðsfélagar hennar í FHL leika í Lengjudeild …
Rósey Björgvinsdóttir og liðsfélagar hennar í FHL leika í Lengjudeild kvenna næsta sumar. mbl.is/Ólafur Árdal

Heiða Ragney tvöfaldaði forystu Breiðabliks

Næstu mínútur leiksins færðist aukinn kraftur í Breiðablik sem hélt boltanum betur og sótti ákaft en tókst ekki að skapa hættuleg færi.

Það dró því ekki aftur til tíðinda fyrr en á 40. mínútu, en þá kom Heiða Ragney Viðarsdóttir boltanum í netið með hárnákvæmu skoti eftir laglegan undirbúning Hrafnhildar Ásu Halldórsdóttur. 

Markaregn í seinni hálfleik

Gestirnir úr Kópavogi voru ekki lengi að stimpla sig inn í seinni hálfleik, en eftir einungis fimm mínútna leik stangaði Berglind Björg Þorvaldsdóttir boltann í netið eftir frábæra fyrirgjöf Öglu Maríu af vinstri kantinum. 

Einungis þremur mínútum síðar átti Agla María sína þriðju stoðsendingu en í þetta skiptið á Birtu Georgsdóttur sem bætti við sínu öðru marki þegar hún kom boltanum í netið af stuttu færi framhjá Keelan í marki FHL. 

Birta fullkomnaði síðan þrennuna með frábæru einstaklingsframtaki stuttu seinna, á 56. mínútu, þegar hun sótti að vörn FHL vinstra megin úr teignum og skrúfaði boltann í netið. 

Erfið staða fyrir FHL eftir klukkutíma leik

Markahrynunni lauk tveimur mínútum seinna þegar FHL klóraði í bakkann með marki úr skyndisókn frá Christu Björg Andrésdóttur eftir fyrirgjöf Calliste Brookshire. Staðan 5:1 Blikum í vil eftir tæplega 60 mínútna leik. 

Það sem eftir lifði leiks héldu Blikar áfram að hafa tök á leiknum en FHL tókst samt sem áður að skapa nokkur álitleg færi. Hvorugu liðinu tókst þó að koma boltanum í netið og lokatölur 5:1. 

Sannfærandi sigur Breiðabliks á Neskaupstað staðreynd og liggur því nú ljóst fyrir að FHL hefur leik í Lengjudeild kvenna á næsta ári.

