„Þetta var hörkuleikur,“ sagði Srdjan Tufegdzic, Túfa, þjálfari Vals í samtali við mbl.is eftir tap gegn Stjörnunni, 2:1, á heimavelli í Bestu deildinni í fótbolta. Valsmenn misstu toppsætið í dag, þar sem Víkingur vann KR 7:0 fyrr í dag og fór á toppinn.
„Bæði lið vildu vinna og heilt yfir hefði jafntefli verið sanngjörn niðurstaða. Við hefðum átt að nýta færin okkar betur, við fengum góð færi. Eina sem ég er ósáttur við er mörkin sem við fengum á okkur, þau voru barnaleg.
Þetta var skref fram á við í dag. Hlutirnir sem við æfðum í vikunni gengu vel. Það voru margar breytingar hjá okkur sem höfðu áhrif á varnarleikinn. Það var margt jákvætt hjá okkur í dag,“ sagði hann.
En hvernig metur Túfa stöðuna eftir þetta tap?
„Staðan er þannig að við erum í öðru sæti og fimm leikir eftir. Við ætlum að leggja allt í sölurnar í titilbaráttunni. Það er búið að vera mótlæti undanfarnar vikur en alvöru menn taka mótlæti á kassann.“
Frederik Schram aðalmarkvörður liðsins spilar ekki meira á tímabilinu og þá verður Patrick Pedersen aðalmarkaskorari Vals ekki með næstu mánuðina.
„Þetta er vont og ég væri að ljúga ef ég segði að þetta skipti ekki neinu máli. Það er búið að vera mótlæti hjá okkur allt tímabilið. Við höfum alltaf fundið lausnir til að koma til baka og við ætlum að gera það aftur,“ sagði Túfa.