„Drullusama um hvort það er sjötta eða sjöunda“

KA vann góðan 4:1-sigur á Vestra í dag og kom sér upp í 7. sæti Bestu-deildar karla. Um tíma leit út fyrir að KA yrði í 6. sætinu en jöfnunarmark Fram gegn FH í uppbótatíma sendi KA í 7. sætið. Fram jafnaði þá KA að stigum og markatala KA er mun verri en Fram þannig að Fram er ofar í töflunni.
Hallgrímur Jónasson, þjálfari KA, var á jákvæðu nótunum eins og svo oft áður í sumar. Lið hans var jú að vinna flottan sigur og koma sér eins langt frá fallsætunum og hægt var með því að bæta við sig þremur stigum.
„Auðvitað er grátlegt að ná ekki efri hlutanum. Ef þú kíkir á tímabilið okkar, hvernig við byrjuðum og öll meiðslin á undirbúningstímabilinu og hvar við vorum staddir í byrjun þá erum við búnir að standa okkur frábærlega undanfarið. Við höfum tapað einum leik síðustu tvo mánuði og það var grátlegt tap á 99. mínútu gegn Stjörnunni. Við erum virkilega ánægðir með sigurinn í dag. Örlög okkar eru að vera í neðri helmingnum og við ætlum að gera það besta úr því. Við ætlum að ná sjöunda sætinu, eins og við höfum gert undanfarin ár. Við vorum að tala um það um daginn að KA er búið að vera átta síðustu ár í efstu deild og aldrei lent neðar en í sjöunda sæti. Nú stefnum við þangað þriðja árið í röð.“
Það eru ekki margir bikarar í boði á Íslandi en það er bikar fyrir að ná sjöunda sætinu. Sjálfur Forsetabikarinn.
„ Við erum búnir að taka hann síðustu tvö ár og ég heyrði það í einhverju podkasti að við myndum vinna hann til eignar ef við ynnum þrjú ár í röð. Við stefnum á það“ sagði Haddi léttur en bætti svo við. „Að öllu gamni slepptu þá viljum við enda eins ofarlega og hægt er. Ég er ótrúlega ánægður með stöðuna á okkur núna. Það er búi að vera erfitt. Við vorum ekki á nógu góðum stað. Strákarnir og stjórnin eru búin að vinna hörðum höndum að því að koma okkur á góðan stað. Maður verður að vera þakklátur fyrir að okkur hafi tekist það því staðan var ekki góð fyrir stuttu síðan. Nú stendur fyrir að tryggja okkar veru í deildinni fyrst og fremst,“
Hallgrímur vonast til að sú staða og það stand sem er á liðinu komi til með að ráða úrslitum um það sem fyrst.
„Vonandi verðum við öruggir í deildinni með góðum úrslitum í næstu leikjum. Þá getum við farið að skoða hvað verður með leikmenn. Einhverjir munu fara og ungir leikmenn ættu að fá tækifæri. Það eru fullt af spennandi hlutum framundan þótt við eigum ekki möguleika á að enda í efri helmingnum.
En má eitthvað spá svona í framtíðina. Það er ekki á vísan að róa og lítið má út af bregða svo lið komist í alvarlega fallhættu. Deildin hefur spilast þannig að lið í neðri hlutanum eru reglulega að vinna leiki og það jafnvel á móti þeim liðum sem eiga að teljast miklu betri. KA er í fínni stöðu akkúrat núna en það er hatrömm barátta framundan.
„Það er stutt á milli en ég vona að á einhverjum tímapunkti munum við geta gefið undu leikmönnunum okkar meiri spiltíma. Það komu tveir ungir inn á í dag. Staðan var þannig að það var lítið mál að leyfa sér það. Þetta er frábært og það sem við viljum gera í KA. Ég vildi óska að ég gæti gert þetta oftar en við erum bara svo mikið í baráttu og jöfnum leikjum. Þessir leikmenn verða bara tilbúnir þegar að því kemur. Það eru nokkrir strákar í KA sem eru mjög nálægt því að verða úrvalsdeildarleikmenn og þeir munu fara að fá fleiri mínútur og stærri hlutverk.“
2. flokkur KA varð Íslandsmeistari í fyrra og er sem stendur á toppnum í mjög jafnri deild. Efniviðurinn virðist til á lagernum.
„Það er bara svoleiðis og við erum að lána leikmenn í önnur lið svo að þeir fái spiltíma. Þessir strákar eru bara komnir á flottan stað og komnir á þann aldur að þeir fara að fá stærri hlutverk. 2. Flokkur er í mjög spennandi verkefni núna að fara í Meistaradeildina og er að spila tvo leiki þar. Það eru hörkumikið að góðum hlutum að gerast. Ég leyfi mér að vera þakklátur fyrir það sem er framundan hjá KA í stað þess að svekkja mig á að hafa ekki möguleika á að enda í topp sex. Mér er drullusama um hvort það er sjötta eða sjöunda“ sagði Haddi og skellti upp úr, líklega ekki að segja alveg satt.