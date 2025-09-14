Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.9.2025 | 7:00

Eiður Smári titraði og skalf

Eiður Smári Guðjohnsen
Eiður Smári Guðjohnsen mbl.is/Eggert Jóhannesson

Eiður Smári Guðjohnsen, einn besti knattspyrnumaður Íslands frá upphafi, horfði stressaður á leik Íslands og Frakklands í undankeppni EM karla í fótbolta síðastliðið þriðjudagskvöld.

Synir hans Daníel Tristan og Andri Lucas Guðjohnsen voru báðir í byrjunarliðinu í leiknum sem Ísland tapaði naumlega 2:1.

„Ég titraði og skalf allan leikinn upp í sófa,“ sagði Eiður Smári m.a. í hlaðvarpinu Dr. Football.

Daníel Tristan var í byrjunarliðinu í fyrsta skipti í leiknum. „Ég fékk í magann þegar ég sá að hann byrjaði. Hann komst rosalega vel frá sínu. Þeir bræður gerðu það báðir,“ sagði Eiður.

