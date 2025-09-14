Fanndís rosaleg fyrirmynd

„Við byrjuðum af krafti, duttum síðan aðeins niður en svo rifum við okkur upp og spiluðum okkar leik,“ sagði Arnfríður Auður Arnarsdóttir leikmaður Vals í samtali við mbl.is eftir sigur á Tindastóli, 6:2, í Bestu deildinni í fótbolta í dag.
Valur komst í 2:0 snemma leiks en hálfleiks tölur voru 2:2. Valsliðið var svo mun betri aðilinn í seinni hálfleik.
„Þetta var gott spil í byrjun, við hreyfðum þær og spiluðum í gegnum þær. Við vorum að sundurspila þær.
Í seinni hálfleik fórum niður á þeirra stig. Allar sendingar urðu lélegar, hittum ekki á leikmenn og þetta var ekki nógu gott.
Í hálfleik töluðum við um að halda áfram að gera það sem við gerðum vel í fyrri hálfleik og byggja ofan á það,“ sagði hún.
Arnfríður var drjúg í markaskorun með Gróttu í 1. og 2. deild áður en hún kom til Vals fyrir tímabilið. Hún skoraði fyrsta mark Vals í leiknum með fallegu skoti upp í hornið.
„Það er geggjuð tilfinning. Ég er búin að bíða eftir þessu marki í svolítinn tíma og loksins er það komið,“ sagði hún.
Arnfríður er 17 ára gömul og hún nýtur þess mjög að spila með Fanndísi Friðriksdóttur, sem skoraði þrennu í dag.
„Það er æðislegt. Hún er rosaleg fyrirmynd og ég lít mikið upp til hennar. Það er mikill kraftur í henni og gaman að sjá hana skora þrennu,“ sagði hún.