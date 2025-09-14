FH – Fram kl. 14, bein lýsing

FH tekur á móti Fram í 22. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Kaplakrikavelli klukkan 14.
FH er 29. stig í fimmt sæti deildarinnar en Fram er í því sjötta með 28 stig.
Mbl.is er í Kaplakrika og færir ykkur allt það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.
|FH
|0:0
|Fram
|Ef við förum að leika okkur með hugsanleg úrslit þá gæti jafntefli dugað FH í dag þó að Vestri myndi vinna KA og ÍBV vinni Breiðablik á morgun. Þá enda FH og Vestri með 30 stig, ÍBV með 31 stig sem þýðir að ÍBV endaði í 5. sætinu og FH í því 6 með betri markatölu en Vestri að því gefnu að Vestri vinni ekki stærri en 8 marka sigur.