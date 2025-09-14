Fyrsta þrenna Valdimars

Valdimar Þór Ingimundarson skoraði þrennu í fyrsta skipti á Íslandsmótinu í knattspyrnu í dag þegar hann skoraði þrjú af mörkum Víkings í 7:0 sigrinum á KR í Frostaskjóli.
„Þetta er mín fyrsta þrenna og mjög sáttur við það. Ég er þá alla vega búinn með það,“ sagði Valdimar við mbl.is að loknu steypibaðinu í KR-heimilinu.
„Það hlýtur að hafa verið skrítinn leikur að horfa á. Við vorum lítið með boltann en refsum nánast í hvert skipti sem við fengum boltann. Ég er sáttur við stigin og öll þessi mörk.“
Hvað segir Valdimar kaflann sem er framundan? Fimm umferðir bætast við þær 22 sem er lokið og þá ræðst hvaða lið verður Íslandsmeistari. Víkingur er með í þeirri baráttu en liðið fór upp fyrir Val með sigrinum en Valur leikur við Stjörnuna í kvöld. Telur hann að þessi stórsigur hafi mikla þýðingu fyrir Víking í næstu leikjum?
„Það er alltaf sterkt að vinna leiki og þetta gerir mikið fyrir okkur. En þegar uppi er staðið þá gefur þetta bara 3 stig. Við þurfum einnig að sækja 3 stig í næsta leik. Það er allt voðalega jafnt í toppbaráttunni. Þetta verða fimm úrslitaleikir og þá þurfum við að gera allt til að vinna. Þetta var í raun enginn flugeldasýning hjá okkur í dag en það þurfti heldur ekki.“