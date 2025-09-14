Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.9.2025 | 17:22

KR - Víkingur R., staðan er 0:4

Óskar Borgþórsson, Valdimar Þór Ingimundarson og Karl Friðleifur Gunnarsson að …
Óskar Borgþórsson, Valdimar Þór Ingimundarson og Karl Friðleifur Gunnarsson að fagna í dag. mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
Kristján Jónsson
mbl.is

Kristján Jónsson

kris@mbl.is

KR tekur á móti Víkingi úr Reykjavík í 22. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu í Frostaskjólinu klukkan 16:30.

Víkingar eru með 39 stig í öðru sæti deildarinnar en KR er í því tíunda með 24 stig.

Mbl.is er í Vesturbæ og færir ykkur allt það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.

FH 2:2 Fram opna
90. mín. Sigurjón Rúnarsson (Fram) skorar 2:2.+2. Ekki var það fallegt þetta mark en boltinn lekur inn og Fram jafnar. Fram tekur aukaspyrnu inn í teig. FH nær ekki að koma boltanum frá og Sigurjón nær að láta boltann slefa yfir línuna.
KA 4:1 Vestri opna
90. mín. Leik lokið KA vinnur súrsætan sigur. Það var mikilvægt fyrir liðin að vinna til að koma sér af mesta fallsvæðinu. KA er í 7. sæti sem stendur, með átta stigum meira en liðið í 11. sæti.
FHL 1:5 Breiðablik opna
90. mín. Leik lokið Leik lokið á Neskaupstað! Sannfærandi 5:1 sigur Blika staðreynd. FHL falla í Lengjudeild eftir strembið tímabil en oft frábæra kafla og hetjulega baráttu fram á síðustu mínútu.
Man. City 3:0 Man. Utd opna
69. mín. Erling Haaland (Man. City) skorar 3:0 - Haaland þrefaldar forystu City! Bernardo sendir Haaland í gegn sem er mun sneggri en varnarmenn United og hann rennir boltanum síðan í fjærhornið.

Leiklýsing

KR 0:4 Víkingur R. opna loka
45. mín. KR fær hornspyrnu Frá vinstri.
mbl.is
