KR - Víkingur R., staðan er 0:4

KR tekur á móti Víkingi úr Reykjavík í 22. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu í Frostaskjólinu klukkan 16:30.
Víkingar eru með 39 stig í öðru sæti deildarinnar en KR er í því tíunda með 24 stig.
|FH
|2:2
|Fram
|2:2.+2. Ekki var það fallegt þetta mark en boltinn lekur inn og Fram jafnar. Fram tekur aukaspyrnu inn í teig. FH nær ekki að koma boltanum frá og Sigurjón nær að láta boltann slefa yfir línuna.Sigurjón Rúnarsson (Fram) skorar
|KA
|4:1
|Vestri
|KA vinnur súrsætan sigur. Það var mikilvægt fyrir liðin að vinna til að koma sér af mesta fallsvæðinu. KA er í 7. sæti sem stendur, með átta stigum meira en liðið í 11. sæti.Leik lokið
|FHL
|1:5
|Breiðablik
|Leik lokið á Neskaupstað! Sannfærandi 5:1 sigur Blika staðreynd. FHL falla í Lengjudeild eftir strembið tímabil en oft frábæra kafla og hetjulega baráttu fram á síðustu mínútu.Leik lokið