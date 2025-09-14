Notalegt en sakna hávaðans

Makala Woods skoraði fyrra mark Tindastóls er liðið þurfti að sætta sig við stórt tap, 6:2, gegn Val á útivelli í Bestu deildinni í fótbolta á Hlíðarenda í dag. Tindastóll er því enn í fallsæti, stigi á eftir Fram og öruggu sæti
„Þetta var alls ekki okkar besti leikur. Við sköpuðum fín færi í fyrri hálfleik en við náðum okkur ekki almennilega á strik í seinni hálfleik. Við vorum ekki alveg klárar í upphafi seinni hálfleiks.
Þær nýttu sér það og þegar þær komast í stuð er mjög erfitt að eiga við þær. Við fengum okkar færi en við þurfum að vinna í því að klára þau betur,“ sagði hún við mbl.is eftir leik.
En hvernig líst henni á fallbaráttuna og þeirri stöðu sem Tindastóll er í?
„Við tökum einn leik í einu. Við eigum heimaleik við FH næst og okkur líður mjög vel á heimavelli. Við höfum unnið stór lið á okkar heimavelli,“ sagði hún.
En hvernig er fyrir unga konu frá Bandaríkjunum að flytja til Íslands og í lítið bæjarfélag eins og Sauðárkrók?
„Þetta er allt öðruvísi en ég er vön. Lítill bær í Bandaríkjunum og lítill bær á Íslandi er alls ekki það sama. Smábær í Bandaríkjunum er eins og Akureyri. Ég hef aldrei upplifað það áður að vera í bæ sem búa aðeins 2.000 manns.
Þetta er öðruvísi en Ísland er mjög fallegur staður. Fossarnir, náttúruböðin og allt það. Ég er mjög þakklát að fá að upplifa það,“ sagði hún.
En hvað gerir hún þá við frítímann sinn á Sauðárkróki?
„Við horfum á fótbolta saman, förum í fjallgöngur, stundum förum við í ferðalög út fyrir bæinn. Annars er ekki mikið að gera á Sauðárkróki. Ég sakna aðeins hávaðans sem ég er vön en þetta er samt mjög notalegt á sama tíma,“ sagði hún.