„Ég get viðurkennt að við vildum vinna leikinn. Við vorum með þokkaleg tök á honum alveg þangað til FH gerir þrefalda skiptingu sem færir þeim tvö mörk á örfáum mínútum, jafna, komast yfir og snúa leiknum sér í hag,“ sagði Rúnar Kristinsson þjálfari Fram spurður út í úrslitin í leik FH og Fram í lokaumferð Bestu deildar karla fyrir skiptingu hennar í efri og neðri hluta.
Spurður nánar út í leikinn sagði Rúnar þetta:
„FH er hörkulið, erfitt lið að mæta. Þeir spila hörkufótbolta og eru mjög sterkir á síðasta þriðjungi vallarins með Birni Daníel og Sigurð Bjart. Björn Daníel er bara frábær fótboltamaður og gaman að sjá hann spila þó að maður sé í liði andstæðinganna.
Við náðum að knýja fram jafntefli og snúa leiknum í okkar hag aftur. Áttum síðan dauðafæri til að stela sigrinum í uppbótartíma en heilt yfir held ég að jafntefli séu sanngjörn úrslit og við sættum okkur alveg við þau. Nú er bara að vona að úrslitin verði okkur hagstæð á morgun í leik ÍBV og Breiðabliks.“
Fram er samt í efri hlutanum áfram að því gefnu að ÍBV vinni ekki Breiðablik á morgun.
„Já, ÍBV er búið að spila vel í sumar og þú veist aldrei hvað þú færð frá þeim. Þeir verða að vinna og á sama tíma hefur gengi Breiðabliks verið upp og niður. Ég geri ráð fyrir að Blikarnir vilji bæta sig.
Ég og við í Fram höfum enga stjórn á niðurstöðunni úr þessu. Við getum bara ákveðið hvort við horfum á leikinn eða ekki en örlögin eru ekki í okkar höndum.“
Það væri mjög svekkjandi fyrir Fram að enda í neðri hlutanum miðað við hvernig sumarið hefur spilast, ekki satt?
„Jú, það væri mjög svekkjandi fyrir okkur því okkur vantar bara eitt stig einhvers staðar á leiðinni. Það geta allir þjálfarar fundið stig á leiðinni sem þeir hefðu átt að hafa fengið. Auðvelt að segja það en ég held að allir þjálfarar væru í sömu sporum.
En við höfum heilt yfir spilað vel í sumar að mínu mati. Við erum skemmtilegt lið sem getur varist vel upp og borið boltann hratt upp. Eins og einhver hjá Aftureldingu sagði um daginn þá erum við svona hybrid lið. Mér fannst það góð líking á okkur. Við getum farist djúpt, pressað hátt upp, beitt skyndisóknum og haldið bolta. Við höfum spilað skemmtilegan fótbolta í sumar og ég er stoltur af liðinu mínu og mínum leikmönnum.
Það eina sem hefur vantað upp á hjá okkur í sumar er síðasta hamarshöggið, að koma boltanum yfir línuna. Við höfum brennt af aðeins of mörgum dauðafærum í sumar.“
Ef við verðum bjartsýnir og gefum okkur að Fram verði í efri hlutanum eftir morgundaginn. Hvaða markmið verða þá sett fyrir framhaldið?
„Þá er bara að gefa öllum liðunum leik. Sama í hvorum endanum þú verður þá þarftu að sýna leiknum og mótinu virðingu. Við höfum tekið stig af öllum þessum liðum sem eru í efri hlutanum og ég tel okkur geta gert það í efri hlutanum. Við ætlum bara að stríða öllum þessum liðum og reyna setja mark okkar á þessa deild, það er að segja ef okkur lukkast að enda í efri hlutanum,“ sagði Rúnar í samtali við mbl.is.