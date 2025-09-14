Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.9.2025 | 21:10

Stjarnan vann toppslaginn á Hlíðarenda

Jóhann Ingi Hafþórsson
Stjarnan hafði betur gegn Val, 2:1, í 22. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld en umferðin var sú síðasta áður en deildinni verður skipt í efri og neðri hluta. Liðin eru nú bæði með 40 stig, tveimur stigum á eftir Víkingi í toppsætinu.

Stjarnan komst yfir á 12. mínútu þegar Andri Rúnar Bjarnason skoraði fallegt mark beint úr aukaspyrnu rétt utan teigs sem Guðmundur Kristjánsson náði í með glæsilegum spretti.

Aðeins fimm mínútum síðar jafnaði Lúkas Logi Heimisson með glæsilegu marki. Hann fékk þá boltann á vinstri kantinum, sótti aðeins á markið og lét vaða utan teigs og boltinn söng í bláhorninu fjær.

Stjarnan var betri næstu mínútur og gestirnir komust yfir í annað sinn á 33. mínútu þegar Örvar Eggertsson potaði boltanum yfir marklínuna eftir góðan sprett hjá Benedikt Warén.

Valsmenn fengu einhver færi eftir markið en Árni Snær Ólafsson var vel staðsettur og varði frá þeim Kristni Frey Sigurðssyni og Jónatan Inga Jónssyni og voru hálfleikstölur því 2:1.

Leikurinn var rólegri framan af í seinni hálfleik og gekk liðunum illa að skapa sér færi. Stjarnan fékk fjölmargar hornspyrnur sem lítið kom úr og hinum megin tókst Valsmönnum bölvanlega að reyna á Árna Snæ Ólafsson í markinu.

Samúel Kári Friðjónsson fékk sitt annað gula spjald á lokamínútunni og voru Stjörnumenn því manni færri uppbótartímann, sem var fimm mínútur.

Aðrir virkir leikir

FH 2:2 Fram opna
90. mín. Sigurjón Rúnarsson (Fram) skorar 2:2.+2. Ekki var það fallegt þetta mark en boltinn lekur inn og Fram jafnar. Fram tekur aukaspyrnu inn í teig. FH nær ekki að koma boltanum frá og Sigurjón nær að láta boltann slefa yfir línuna.
KA 4:1 Vestri opna
90. mín. Leik lokið KA vinnur súrsætan sigur. Það var mikilvægt fyrir liðin að vinna til að koma sér af mesta fallsvæðinu. KA er í 7. sæti sem stendur, með átta stigum meira en liðið í 11. sæti.
Man. City 3:0 Man. Utd opna
90. mín. Leik lokið Sannfærandi sigur City þar sem Erling Haaland skoraði tvö mörk.
KR 0:7 Víkingur R. opna
90. mín. Leik lokið KR-ingar þurfa ekki að þjást meira í dag. Ahmed flutar leikinn af og lætur uppbótartímann eiga sig að mestu sýnist mér.

Leiklýsing

Valur 1:2 Stjarnan opna loka
90. mín. Samúel Kári Friðjónsson (Stjarnan) fær rautt spjald Brýtur af sér á miðsvæðinu og fær sitt annað gula spjald! Stjarnan manni færri í uppbótartímanum, sem verður fimm mínútur. Klaufalegt hjá svona reynslumiklum leikmanni - augljóst peysutog.
