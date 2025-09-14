Eftir mjög góða byrjun á Íslandsmótinu þá eru óveðursský að hrannast upp hjá Vestramönnum. Í dag tapaði liðið 4:1 fyrir KA og er að sogast niður í hatramma fallbaráttuna sem sex neðstu liðin munu há í lokaumferðunum fimm.
Daninn hugprúði, Morten Hansen, var með fyrirliðabandið hjá Vestra í dag, eins og oftast. Hann fékk dæmda á sig vítaspyrnu og fékk svo að hlusta á alvöru reiðilestur frá Davíð þjálfara inni í klefa eftir leik.
Hann var að vonum svekktur með tapið en það var samt gott í honum hljóðið.
„Þetta var jafn leikur og úrslitin ekki beint í samræmi við það. Við vorum ofan á fyrsta kortérið í hvorum hálfleik og það var klaufalegt að fá á sig mark í stöðunni 1:1 eftir horn. Það svona gaf KA aukinn kraft en það var óþarfi að tapa þessum leik.“
Morten var á því að vítið sem KA fékk í fyrri hálfleik hafi ekki átt að vera víti. Þar var hann einmitt dæmdur brotlegur þegar hann reyndi að bjarga í horn og Birgir Baldvinsson stakkst á nefið.
„Ég ætla ekki að tjá mig mikið um það en sá sem ég átti að hafa brotið á kom til mín eftir leik og baðst afsökunar. Er það ekki ágætis vitnisburður.“
Þá er það bara neðri hlutinn og þið verðið líklegast í níunda sætinu og fáið þá þrjá heimaleiki. Þið eruð búnir að sýna það margoft í sumar að liðið á heima í deild þeirra bestu og það ætti að vera tilhlökkunarefni að takast á við þá baráttu sem fram undan er.
„Það er gaman að spila á heimavellinum á Ísafirði og við verðum að taka okkur saman og fara að vinna leikina til að vera meðal þeirra bestu.“
Blaðamaður komst ekki hjá því að heyra lætin innan úr klefa Vestramanna þegar beðið var eftir viðtölum. Þar var ekkert sparað og var Morten inntur eftir því hvað Davíð þjálfari hafi verið að messa yfir leikmönnum.
„Þetta var ekkert alvarlegt. Hann var bara að minna okkur á fyrir hvað við stöndum og að við þurfum alltaf að leggja okkur meira fram en andstæðingurinn. Við tökum þessu bara og búum okkur undir að standa okkar plikt í næsta leik,“ sagði danskurinn að lokum.