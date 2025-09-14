Guðmundur Kristjánsson fyrirliði Stjörnunnar var í góðu skapi er hann ræddi við mbl.is, enda nýbúinn að fagna sigri, 2:1, með liði sínu gegn Val í toppslag í Bestu deildinni í fótbolta.
„Við mættum með mikinn kraft í leikinn. Við vorum beinskeittir og settum góða pressu á þá og þeir áttu erfitt með að losna úr henni. Við sköpuðum líka fullt af tækifærum. Mér fannst við með yfirhöndina í fyrri hálfleik.
Svo koma þeir aðeins og setja aðeins á okkur í seinni hálfleik. Við stóðumst samt áhlaupið vel og þetta var góður sigur á erfiðum útivelli gegn einu af toppliðunum,“ sagði Guðmundur.
Stjarnan er nú aðeins tveimur stigum frá toppliði Víkings og er á mikilli siglingu.
„Við erum á góðu skriði og við höfum sýnt að það er erfitt að vinna okkur. Við erum öflugir í að vinna leiki og við ætlum okkur eins hátt og við komum. Ef við höldum þessu áfram endar þetta vel,“ sagði hann.
Andri Rúnar Bjarnason skoraði fyrra mark Stjörnunnar með glæsilegu skoti úr aukaspyrnu sem Guðmundur náði í eftir glæsilega takta.
„Ég veit ekki hvað ég sólaði marga. Ég sé aðeins eftir því að hafa ekki staðið þetta af mér og farið lengra og setja mark. Ég hlýt að fá stoðsendingu fyrir þetta,“ sagði fyrirliðinn léttur.