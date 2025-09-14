Víkingar léku sér að KR-ingum í Frostaskjóli

Víkingur rótburstaði KR 7:0 í Frostaskjólinu í 22. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu í dag.
Víkingar eru komnir á toppinn með 42 stig en Valur getur endurheimt toppsætið ef liðið vinnur Stjörnuna í kvöld. KR er í tíunda sætinu með 24 stig þremur stigum fyrir ofan Aftureldingu sem á leik til góða.
Úrslitin eru nánast með ólíkindum en Víkingur náði forystunni strax á 5. mínútu þegar Óskar Borgþórsson skoraði eftir skyndisókn. Valdimar Þór Ingimundarson bætti við næstu tveimur mörkum á 24. og 40. mínútu. Gömlu Fylkismennirnir voru því atkvæðamiklir og þegar uppi var staðið skoraði Valdimar þrennu í leiknum.
Nikolaj Hansen tókst að skora fjórða markið af stuttu færi fyrir hlé og úrslitin svo gott sem ráðin í hléi. KR-ingar hefðu hæglega getað farið inn í hlénu 0:2 undir og átt vonarglætu en einbeitigin var ekki meiri en svo að þeir hleyptu inn tveimur frekar ódýrum mörkum á lokakafla fyrri hálfleiks.
Í síðari hálfleik var svolítið bragur á leiknum eins og um æfingaleik væri að ræða. Öll ákefð var mun minni hjá leikmönnum hvort sem það var í sóknarlotum eða návígum. Báðir þjálfararnir notuðu til að mynda tvær skiptingar hvor á 46. mínútu en slíkt sér maður ekki oft í deildarleikjum.
Daníel Hafsteinsson skoraði glæsilegt mark utan teigs og kom Víkingi í 5:0 áður en Valdimar náði þrennunni á 67. mínútu. Svíinn Oliver Ekroth innsiglaði stórsigurinn rétt fyrir leikslok. Niðurstaðan 7:0 sem eru sömu tölur og þegar FH vann KR 7:0 í lokaumferðinni árið 2003. Sá leikur var reyndar í Kaplakrika en í dag tapaði KR 7:0 á heimavelli.
Ekki er það gott veganesti að fara með inn í auka umferðirnar fimm þar sem KR mun berjast fyrir sæti sínu í deildinni. Til að það takist þurfa leikmenn KR að sýna stolt og baráttugleði en lítið fór fyrir því í dag.
Víkingar voru miklu betri og fara skælbrosandi inn í lokakafla mótsins. Þeir virðast til alls líklegir í baráttunni um titilinn.
|FH
|2:2
|Fram
|2:2.+2. Ekki var það fallegt þetta mark en boltinn lekur inn og Fram jafnar. Fram tekur aukaspyrnu inn í teig. FH nær ekki að koma boltanum frá og Sigurjón nær að láta boltann slefa yfir línuna.Sigurjón Rúnarsson (Fram) skorar
|KA
|4:1
|Vestri
|KA vinnur súrsætan sigur. Það var mikilvægt fyrir liðin að vinna til að koma sér af mesta fallsvæðinu. KA er í 7. sæti sem stendur, með átta stigum meira en liðið í 11. sæti.Leik lokið
|FHL
|1:5
|Breiðablik
|Leik lokið á Neskaupstað! Sannfærandi 5:1 sigur Blika staðreynd. FHL falla í Lengjudeild eftir strembið tímabil en oft frábæra kafla og hetjulega baráttu fram á síðustu mínútu.Leik lokið