Víkingar léku sér að KR-ingum í Frostaskjóli

Óskar Borgþórsson, Valdimar Þór Ingimundarson og Karl Friðleifur Gunnarsson að fagna í dag. mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
Víkingur rótburstaði KR 7:0 í Frostaskjólinu í 22. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu í dag. 

Víkingar eru komnir á toppinn með 42 stig en Valur getur endurheimt toppsætið ef liðið vinnur Stjörnuna í kvöld. KR er í tíunda sætinu með 24 stig þremur stigum fyrir ofan Aftureldingu sem á leik til góða.

Úrslitin eru nánast með ólíkindum en Víkingur náði forystunni strax á 5. mínútu þegar Óskar Borgþórsson skoraði eftir skyndisókn. Valdimar Þór Ingimundarson bætti við næstu tveimur mörkum á 24. og 40. mínútu. Gömlu Fylkismennirnir voru því atkvæðamiklir og þegar uppi var staðið skoraði Valdimar þrennu í leiknum.

Nikolaj Hansen tókst að skora fjórða markið af stuttu færi fyrir hlé og úrslitin svo gott sem ráðin í hléi. KR-ingar hefðu hæglega getað farið inn í hlénu 0:2 undir og átt vonarglætu en einbeitigin var ekki meiri en svo að þeir hleyptu inn tveimur frekar ódýrum mörkum á lokakafla fyrri hálfleiks. 

Sömu úrslit og 2003

Í síðari hálfleik var svolítið bragur á leiknum eins og um æfingaleik væri að ræða. Öll ákefð var mun minni hjá leikmönnum hvort sem það var í sóknarlotum eða návígum. Báðir þjálfararnir notuðu til að mynda tvær skiptingar hvor á 46. mínútu en slíkt sér maður ekki oft í deildarleikjum. 

Daníel Hafsteinsson skoraði glæsilegt mark utan teigs og kom Víkingi í 5:0 áður en Valdimar náði þrennunni á 67. mínútu. Svíinn Oliver Ekroth innsiglaði stórsigurinn rétt fyrir leikslok. Niðurstaðan 7:0 sem eru sömu tölur og þegar FH vann KR 7:0 í lokaumferðinni árið 2003. Sá leikur var reyndar í Kaplakrika en í dag tapaði KR 7:0 á heimavelli. 

Ekki er það gott veganesti að fara með inn í auka umferðirnar fimm þar sem KR mun berjast fyrir sæti sínu í deildinni. Til að það takist þurfa leikmenn KR að sýna stolt og baráttugleði en lítið fór fyrir því í dag. 

Víkingar voru miklu betri og fara skælbrosandi inn í lokakafla mótsins. Þeir virðast til alls líklegir í baráttunni um titilinn. 

KR 0:7 Víkingur R. opna loka
90. mín. Leik lokið KR-ingar þurfa ekki að þjást meira í dag. Ahmed flutar leikinn af og lætur uppbótartímann eiga sig að mestu sýnist mér.
