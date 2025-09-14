Birni Daníel Sverrissyni var létt eftir 2:2 jafntefli við Fram í bestu deild karla í fótbolta í dag. Með jafnteflinu tryggði FH sér sæti í efri hluta deildarinnar sem nú skiptist í efri og neðri hluta eftir þessa 22. umferð.
Björn Daníel hafði þetta að segja við mbl.is strax eftir leik:
„Þetta er virkilega mikill léttir. Sérstaklega í ljósi þess að eftir 13 leiki í deildinni vorum við búnir að tapa 7 leikjum. Síðan þá höfum við tapað einum leik í síðustu 9 leikjum. Það er búinn að vera mikill uppgangur í þessu hjá okkur upp á síðkastið.
Við erum áfram taplausir á Kaplakrikavelli og fyrsta stigið sem við fáum á móti Fram í sumar þannig að ég er bara virkilega ánægður með að við séum að ná því takmarki að enda í einu af 6 efstu sætunum.“
Hvað hefur gerst í FH-liðinu frá þessum tímapunkti sem þú minnist sjálfur á sem er þess valdandi að liðið hefur aðeins tapað einum af síðustu 9 leikjum sínum?
„Það er bara meiri liðsheild og samstaða í þessu. Mér fannst við oft og tíðum ekki þurfa að tapa þessum leikjum sem við vorum að tapa. Trúin er meiri núna en þá.
Við höndlum pressuna betur núna en í byrjun sumars. Vissulega fáum við þetta jöfnunarmark á okkur en við vorum einum færri síðustu 15 mínúturnar í leiknum. En við gerðum vel að komast inn í leikinn og ná forystu eftir að hafa lent 1:0 undir.
Það er ekki í fyrsta skiptið á þessum þremur árum sem Heimir hefur þjálfað okkur hérna hjá FH sem við erum að koma til baka eftir að hafa lent undir. Ég hef ekki talið hversu oft það hefur gerst en það er ansi oft. Það bara búinn að vera mikill karakter og samstaða í liðnu ásamt því að margir hafa stigið upp.“
Þið eruð 1:0 undir og Heimir gerir þrefalda skiptingu. Stuttu seinna eru komin tvö mörk frá FH og varamaðurinn Bjarni Guðjón Brynjólfsson er búinn að gefa þér stoðsendingu og síðan skora eitt mark sjálfur. Var þetta reynsla Heimis að gera svona töfraskiptingu?
„Já, klárlega. Bjarni Guðjón er frábær leikmaður og það er frábært að hafa leikmenn á bekknum sem hafa gæði. Bjarni sýndi það í dag. Þakið hjá honum er hátt ef hugarfarið er í lagi og ég hef spilað með honum í tvö ár og hann getur allt sem hann ætlar sér með réttu hugarfari. Hann stóð svo sannarlega undir sínu í dag.“
FH voru taplausir á Kaplakrikavelli í sumar. Þessi völlur er orðinn að vígi, ekki satt?
„Ég held að liðum finnist ekkert gaman að koma og spila á móti okkur hérna. Já, miðað við síðustu ár þá er hann orðinn að vígi. Það var eitt af markmiðum okkar í sumar að lið væru ekki að koma hingað til þess að vinna okkur. Það hefur ekki gerst enn þá í sumar og markmiðið er að halda því.
Síðan erum við orðnir svakalegir á gervigrasi líka og við stefnum á að vinna alla leiki í efri hlutanum.“
Hvaða væntingar og markmið eru hjá FH fyrir framhaldinu í efri hluta deildarinnar?
„Ef við ætlum að reyna við Evrópukeppni þá þurfum við nánast að vinna alla leiki. Það er markmið númer 1, 2 og 3. Eins og staðan er núna er góður andi í liðinu og ég sé því ekkert til fyrirstöðu að við getum unnið alla þá leiki sem við förum í,“ sagði Björn Daníel í samtali við mbl.is.