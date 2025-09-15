Árni og Túfa héldu upp á tímamót á Hlíðarenda

Árni Snær Ólafsson markvörður Stjörnunnar hélt upp á tímamót á ferlinum með góðum útisigri Garðabæjarliðsins gegn Val í 22. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í gærkvöld.
Árni lék þar sinn 200. leik í ferlinum í efstu deild en hann hefur nú spilað 74 leiki í marki Stjörnunnar eftir að hafa áður varið mark Skagamanna í 126 leikjum í deildinni.
Srdjan Tufedzic þjálfari Vals stýrði sínum 100. leik í efstu deild gegn Stjörnunni. Þar af eru 44 með KA, 22 með Grindavík og nú 34 með Val.
Valdimar Þór Ingimundarson skoraði sína fyrstu þrennu í efstu deild þegar Víkingar rótburstuðu KR, 7:0, á Meistaravöllum á sunnudaginn. Þetta var þrettánda þrennan í sögu Víkings í deildinni, frá því Gissur Gissurarson skoraði þá fyrstu gegn Fram árið 1955.
KR tapaði 7:0 í þriðja skipti í sögu félagsins í efstu deild karla þegar liðið fékk Víking í heimsókn. Áður tapaði félagið 7:0 fyrir Fram árið 1922 og 7:0 fyrir FH árið 2003.
Víkingar unnu hins vegar sinn næststærsta sigur í efstu deild. Áður höfðu þeir unnið Leikni úr Reykjavík, 9:0, árið 2022.
Hallgrímur Mar Steingrímsson úr KA er kominn í 17. sætið yfir markahæstu menn sögunnar í efstu deild eftir að hafa skorað þrjú mörk í síðustu tveimur leikjum liðsins. Hann er kominn með 75 mörk. Fyrra markið gegn Vestra á sunnudag var hans 70. mark fyrir KA í deildinni en þar bætir hann félagsmetið með hverju marki.
Andri Rúnar Bjarnason skoraði sitt 11. mark þegar Stjarnan vann Val og er nú næstmarkahæstur, sjö mörkum á eftir Patrick Pedersen sem spilar ekki meira á tímabilinu. Þessir eru markahæstir:
18 Patrick Pedersen, Val
11 Andri Rúnar Bjarnason, Stjörnunni
10 Eiður Gauti Sæbjörnsson, KR
10 Sigurður Bjartur Hallsson, FH
10 Tryggvi Hrafn Haraldsson, Val
10 Tobias Thomsen, Breiðabliki
10 Örvar Eggertsson, Stjörnunni
9 Aron Sigurðarson, KR
9 Vuk Oskar Dimitrijevic, FH
9 Nikolaj Hansen, Víkingi
9 Hallgrímur Mar Steingrímsson, KA
9 Hrannar Snær Magnússon, Aftureldingu
8 Björn Daníel Sverrisson, FH
7 Valdimar Þór Ingimundarson, Víkingi
7 Viktor Jónsson, ÍA