Blikar átta stigum frá toppnum og ÍBV í neðri hlutanum

Íslandsmeistarar Breiðabliks og nýliðar ÍBV gerðu jafntefli, 1:1, í lokaleik 22. umferðar Bestu deildar karla í knattspyrnu á Kópavogsvelli í kvöld.
Úrslitin þýða það að ÍBV verður í neðri helmingnum eftir skiptinguna en liðið er í sjöunda sæti deildarinnar með 29 stig. Fram heldur sér því í efri hlutanum fyrst Eyjamönnum tókst ekki að vinna leikinn.
Þá er Breiðablik í fjórða sæti með 34 stig, átta stigum frá toppliði Víkings.
ÍBV komst yfir á 27. mínútu leiksins með heldur betur skrautlegu marki. Þá reyndi Alex Freyr Hilmarsson skot utan teigs sem hafnaði í stönginni. Boltinn barst síðan til Vicente Valors sem reyndi skot en Anton Ari Einarsson varði. Loks datt boltinn fyrir Sverri Páll sem átti skot sem fór af Antoni Ara og stefndi í markið. Damir Muminovic reyndi að bjarga á línu en skaut boltanum í slána og inn, 1:0.
Blikar fengu nokkur góð færi í seinni hálfleik. Kristófer Ingi Kristinsson átti skalla af stuttu færi eftir hornspyrnu en Marcel Zapytowski varði vel. Valgeir Valgeirsson fékk síðan tvo skotfæri í sömu sókninni en náði ekki að nýta þau.
Tobias Thomsen tókst loks að jafna metin fyrir Breiðablik á 82. mínútu. Þá fékk hann sendingu fyrir frá Kristni Jónssyni og stangaði boltann laglega í netið, 1:1.
Undir lok leiks fengu Eyjamenn tvö góð færi en Elvis Bwomono átti skot sem var varið á línu og Hermann Þór Ragnarsson reyndi að negla boltanum í netið en Anton Ari varði vel.
Breiðablik heimsækir Val í næstu umferð, þeirri fyrstu eftir skiptingu deildanna, en ÍBV fær Aftureldingu í heimsókn.