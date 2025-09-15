Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 15.9.2025 | 19:58

Blikar átta stigum frá toppnum og ÍBV í neðri hlutanum

Alex Freyr Hilmarsson úr ÍBV með boltann í kvöld. Ágúst …
Alex Freyr Hilmarsson úr ÍBV með boltann í kvöld. Ágúst Orri Þorsteinsson eltir. mbl.is/Karítas
mbl.is

Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Íslandsmeistarar Breiðabliks og nýliðar ÍBV gerðu jafntefli, 1:1, í lokaleik 22. umferðar Bestu deildar karla í knattspyrnu á Kópavogsvelli í kvöld. 

Úrslitin þýða það að ÍBV verður í neðri helmingnum eftir skiptinguna en liðið er í sjöunda sæti deildarinnar með 29 stig. Fram heldur sér því í efri hlutanum fyrst Eyjamönnum tókst ekki að vinna leikinn.

Þá er Breiðablik í fjórða sæti með 34 stig, átta stigum frá toppliði Víkings.

ÍBV komst yfir á 27. mínútu leiksins með heldur betur skrautlegu marki. Þá reyndi Alex Freyr Hilmarsson skot utan teigs sem hafnaði í stönginni. Boltinn barst síðan til Vicente Valors sem reyndi skot en Anton Ari Einarsson varði. Loks datt boltinn fyrir Sverri Páll sem átti skot sem fór af Antoni Ara og stefndi í markið. Damir Muminovic reyndi að bjarga á línu en skaut boltanum í slána og inn, 1:0.

Blikar fengu nokkur góð færi í seinni hálfleik. Kristófer Ingi Kristinsson átti skalla af stuttu færi eftir hornspyrnu en Marcel Zapytowski varði vel. Valgeir Valgeirsson fékk síðan tvo skotfæri í sömu sókninni en náði ekki að nýta þau.

Tobias Thomsen tókst loks að jafna metin fyrir Breiðablik á 82. mínútu. Þá fékk hann sendingu fyrir frá Kristni Jónssyni og stangaði boltann laglega í netið, 1:1.

Undir lok leiks fengu Eyjamenn tvö góð færi en Elvis Bwomono átti skot sem var varið á línu og Hermann Þór Ragnarsson reyndi að negla boltanum í netið en Anton Ari varði vel.

Breiðablik heimsækir Val í næstu umferð, þeirri fyrstu eftir skiptingu deildanna, en ÍBV fær Aftureldingu í heimsókn.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

ÍA 3:1 Afturelding opna
90. mín. Leik lokið Skagamenn vinna ansi skemmtilegan leik og fara af botninum fyrir skiptingu. Afturelding á botninn.

Leiklýsing

Breiðablik 1:1 ÍBV opna loka
90. mín. Leik lokið Liðin skipta með sér stigunum.
mbl.is
Fleira áhugavert
Stórkostleg minnimáttarkennd Rússa „Þetta er ekki fyrsta ródeóið hjá okkur“ Furðuhlutur yfir Hafnarfirði var Starlink-tungl Berskjölduð fyrir ástinni
Fleira áhugavert
Fellur frá kröfum: Álitaefni um Vestmannaeyjar Grínaðist með að tvífari sinn hafi skotið Kirk Dróni hæfði eina stærstu olíuvinnslu Rússlands Afsalaði sér vernd og verður sendur úr landi