Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 15.9.2025 | 9:50

Breiðablik með vænt forskot – M-gjöfin í tveimur leikjum

Þrenna Birta Georgsdóttir skoraði þrennu fyrir Breiðablik gegn FHL í …
Þrenna Birta Georgsdóttir skoraði þrennu fyrir Breiðablik gegn FHL í Neskaupstað en hún hefur skorað fimm mörk í síðustu tveimur leikjum. Morgunblaðið/Hákon
Bjarni Helgason
Morgunblaðið

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Íslandsmeistarar Breiðabliks eru með 11 stiga forskot á toppi Bestu deildar kvenna í fótbolta eftir stórsigur gegn FHL í 17. umferð deildarinnar í Neskaupstað í gær. Leiknum lauk með 5:1-sigri Breiðabliks en Birta Georgsdóttir fór á kostum í liði Blika og skoraði þrennu. Hún hefur skorað fimm mörk í síðustu tveimur leikjum Blika og er orðin markahæst í deildinni ásamt liðsfélaga sínum Berglindi Björgu Þorvaldsdóttur en báðar hafa þær skorað 15 mörk í sumar. 

Breiðablik er með 46 stig í efsta sæti deildarinnar og er með 11 stiga forskot á FH þegar sex umferðum er ólokið og 18 stig eru eftir í pottinum. FHL er hins vegar fallið um deild og getur ekki bjargað sér, þrátt fyrir að liðið eigi ennþá eftir að leika fjóra leiki. FHL er með fjögur stig í tíunda og neðsta sætinu og hefur unnið einn leik, gegn Fram, og gert eitt jafntefli, gegn Þrótti úr Reykjavík, í sumar.

