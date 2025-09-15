„Þeir voru ákveðnari en við í föstum leikatriðum. Það varð til þess að þeir unnu þennan leik,“ sagði Axel Óskar Andrésson varnarmaður Aftureldingar í samtali við mbl.is í kvöld.
Afturelding mátti þola tap á útivelli gegn ÍA, 3:1, í miklum fallbaráttuslag bestu deildarinnar á Skaganum. Fyrir vikið er liðið í neðsta sæti deildarinnar fyrir skiptingu.
„Við byrjuðum betur en þeir en svo fengu þeir orku og nýttu hana vel. Þeir kláruðu sitt færi í fyrri hálfleik, ekki við,“ sagði Axel.
Staðan er nú orðin erfið í Mosfellsbæ en Axel hefur enn trú á að liðið geti haldið sér upp í efstu deild.
„Við verðum að halda áfram og fara í þetta flotta verkefni núna og vera stórir. Að sjálfsögðu er staðan ekki eins og við viljum hafa hana. Þetta er samt enn í okkar höndum og það eru fimm úrslitaleikir eftir.
Ég hef fulla trú á verkefninu og mér er drullusama hvað öðrum finnst. Þetta erum við á móti Íslandi núna, litla Afturelding,“ sagði Axel.