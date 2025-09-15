Ég verð að vera sanngjarn

Þorlákur Árnason þjálfari ÍBV var svekktur en stoltur af liði sínu þegar hann ræddi við mbl.is eftir jafnteflið gegn Breiðabliki, 1:1, í lokaumferð Bestu deildar karla í knattspyrnu á Kópavogsvelli í kvöld.
Niðurstaðan þýðir að ÍBV verður í efsta sæti neðri hlutans en Eyjamen hefðu þurft sigur til að tryggja sér sæti í efri hlutanum.
„Að mínu mati voru þetta sanngjörn úrslit. Það lá mikið á okkur áður en þeir skoruðu markið sitt, það býður alltaf hættunni heim.
Við vorum orðnir þreyttir og höfðum ekki vera mikið með boltann.
Síðan vorum við að spila gegn frábæru liði sem getur skipt leikmönnum eins og Kidda [Kristni Jónssyni] og Tobias Thomsen inn á.
Heilt yfir er ég gríðarlega stoltur af liðinu. Mér finnst ÍBV með frábært lið.“
Eyjamenn voru nálægt því að stela sigrinum undir blálokin þegar Hermann Þór Ragnarsson átti frábært skot en Anton Ari Einarsson markmaður Blika varði vel. Annars er þetta gott stig í poka Eyjamanna.
„Við gerðum jafntefli við FH á útivelli fyrir nokkrum vikum þar sem við fengum mark á okkur úr lokaspyrnunni. Það var samt gott stig gegn FH og sama má segja um leikinn í dag. Við erum svekktir að vinna ekki en saga ÍBV á Kópavogsvelli er ekki björt.
Ég er svekktur að Anton Ari var upp á sitt besta undir lokin. Það hefði verið ansi sætt að vinna leikinn. Heilt yfir verður maður að vera sanngjarn og mér fannst Blikaliðið spila frábærlega í seinni hálfleik.“
„Markmiðið mitt var að vera í efri hlutanum. Það var markmiðið sem ég setti fyrir tímabilið. Þó er ég gríðarlega stoltur af liðinu og jafn stoltur í dag og fyrir leikinn. Þetta er eins og það er, við lærum af þessum leik.
Nú eru fimm úrslitaleikir eftir. Þetta var úrslitaleikur og við erum í raun búnir að fara í úrslitaleiki í allt sumar,“ bætti Þorlákur við.
Þá spilaði Indirði Áki Þorláksson, sonur Þorláks, sinn fyrsta leik í sumar en hann hafði lagt skórna á hilluna eftir síðasta tímabil með Njarðvík. Þorlákur var að vonum sáttur við það.