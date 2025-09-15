Skagamenn sendu Aftureldingu í botnsætið

ÍA hafði betur gegn Aftureldingu, 3:1, í botnslag 22. umferðar Bestu deildar karla í fótbolta á Akranesvelli í kvöld.
Með sigrinum sendi ÍA Mosfellinga í botnsætið en Skagamenn eru nú með 22 stig, tveimur stigum frá öruggu sæti. Afturelding er með 21 stig, þremur stigum frá öruggu sæti þegar deildinni verður skipt í efri og neðri hluta.
Fyrri hálfleikur var gríðarlega fjörlegur og bæði lið sköpuðu sér fullt af færum. Afturelding byrjaði betur og Hrannar Snær Magnússon fékk tvö góð færi á sömu mínútunni, nánar tiltekið þeirri sjöttu, en Árni Marinói Einarsson í marki ÍA varði tvisvar vel.
Sigurpáll Melberg Pálsson fékk svo tvö góð færi á 7. og 19. mínútu en enn varði Árni mjög vel. Hann varði svo fá Hrannari í þriðja sinn á 23. mínútu af stuttu færi.
Eftir það vöknuðu Skagamenn til lífsins og sköpuðu sér góð færi. Ómar Björn Stefánsson slapp í gegn á 31. mínútu en skaut framhjá og Haukur Andri Haraldsson skaut framhjá skömmu síðar úr mjög góðu færi.
Sigurpáll bjargaði svo stórkostlega á línu þegar Viktor Jónsson átti fast skot að marki á 36. mínútu og Jón Gísli Eyland Gíslason skaut rétt framhjá á 38. mínútu.
Fyrsta markið kom loksins á 39. mínútu og það gerði Ómar Björn Stefánsson er hann afgreiddi boltann í markið af stuttu færi eftir fallega fyrirgjöf frá Rúnari Má Sigurjónssyni. Reyndist það eina fyrri hálfleiks, sem var stórskemmtilegur.
Skagamenn tvöfölduðu forskotið á 53. mínútu þegar Viktor Jónsson skallaði í netið af stuttu færi eftir aukaspyrnu frá Rúnari Má á miðjum vellinum.
Leikurinn róaðist eftir það. Skagamenn fóru aftar á völlinn og vörust ágætlega fram að 87. mínútu en þá minnkaði varamaðurinn Luc Kassi muninn með skoti af stuttu færi eftir skalla frá Benjamin Stokke sem kom einnig inn á sem varamaður.
Aðeins mínútu síðar skoraði Ómar sitt annað mark og þriðja mark ÍA en hann afgreiddi boltann glæsilega með skoti utan teigs og gulltryggði sterkan sigur heimamanna.