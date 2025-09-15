Skagamenn sendu Aftureldingu í botnsætið

Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 15.9.2025 | 18:41

Ómar Björn Stefánsson fagnar fyrra marki sínu fyrir ÍA í …
Ómar Björn Stefánsson fagnar fyrra marki sínu fyrir ÍA í dag. Ljósmynd/Guðmundur Bjarki Halldórsson
ÍA hafði betur gegn Aftureldingu, 3:1, í botnslag 22. umferðar Bestu deildar karla í fótbolta á Akranesvelli í kvöld.

Með sigrinum sendi ÍA Mosfellinga í botnsætið en Skagamenn eru nú með 22 stig, tveimur stigum frá öruggu sæti. Afturelding er með 21 stig, þremur stigum frá öruggu sæti þegar deildinni verður skipt í efri og neðri hluta.

Fyrri hálfleikur var gríðarlega fjörlegur og bæði lið sköpuðu sér fullt af færum. Afturelding byrjaði betur og Hrannar Snær Magnússon fékk tvö góð færi á sömu mínútunni, nánar tiltekið þeirri sjöttu, en Árni Marinói Einarsson í marki ÍA varði tvisvar vel.

Sigurpáll Melberg Pálsson fékk svo tvö góð færi á 7. og 19. mínútu en enn varði Árni mjög vel. Hann varði svo fá Hrannari í þriðja sinn á 23. mínútu af stuttu færi.

Eftir það vöknuðu Skagamenn til lífsins og sköpuðu sér góð færi. Ómar Björn Stefánsson slapp í gegn á 31. mínútu en skaut framhjá og Haukur Andri Haraldsson skaut framhjá skömmu síðar úr mjög góðu færi.

Sigurpáll bjargaði svo stórkostlega á línu þegar Viktor Jónsson átti fast skot að marki á 36. mínútu og Jón Gísli Eyland Gíslason skaut rétt framhjá á 38. mínútu.

Aron Jóhannsson úr Aftureldingu og Ómar Björn Stefánsson hjá ÍA …
Aron Jóhannsson úr Aftureldingu og Ómar Björn Stefánsson hjá ÍA eigast við í kvöld. Ljósmynd/Guðmundur Bjarki Halldórsson

Fyrsta markið kom loksins á 39. mínútu og það gerði Ómar Björn Stefánsson er hann afgreiddi boltann í markið af stuttu færi eftir fallega fyrirgjöf frá Rúnari Má Sigurjónssyni. Reyndist það eina fyrri hálfleiks, sem var stórskemmtilegur.

Skagamenn tvöfölduðu forskotið á 53. mínútu þegar Viktor Jónsson skallaði í netið af stuttu færi eftir aukaspyrnu frá Rúnari Má á miðjum vellinum.

Leikurinn róaðist eftir það. Skagamenn fóru aftar á völlinn og vörust ágætlega fram að 87. mínútu en þá minnkaði varamaðurinn Luc Kassi muninn með skoti af stuttu færi eftir skalla frá Benjamin Stokke sem kom einnig inn á sem varamaður.

Aðeins mínútu síðar skoraði Ómar sitt annað mark og þriðja mark ÍA en hann afgreiddi boltann glæsilega með skoti utan teigs og gulltryggði sterkan sigur heimamanna. 

ÍA 3:1 Afturelding opna loka
90. mín. Það verða fimm mínútur í uppbótartíma.
