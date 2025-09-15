Skoraði fyrstu þrennuna í tíu ár

Fanndís Friðriksdóttir skoraði sína fyrstu þrennu í efstu deild kvenna í fótbolta í tíu ár þegar Valur vann Tindastól 6:2 í Bestu deildinni á Hlíðarenda í gær.
Fanndís skoraði fimm þrennur í deildinni á árunum 2012 til 2015, allar fyrir Breiðablik. Tvær þeirra komu gegn ÍBV en hinar gegn Selfossi, KR og Val.
Sjötta þrennan kom loksins í leiknum gegn Tindastóli og er sú fyrsta hjá Fanndísi í búningi Vals.
Þá fór Fanndís upp um tvö sæti á markalista efstu deildar kvenna, úr þrettánda í ellefta sæti Hún hefur nú skorað 127 mörk í deildinni og fór fram úr bæði Hólmfríði Magnúsdóttur og Rakel Hönnudóttur sem skoruðu 125 mörk hvor.
Birta Georgsdóttir skoraði líka þrennu í umferðinni, fyrir Breiðablik í 5:1 sigri á FHL í Neskaupstað, en það var hennar fyrsta þrenna í deildinni.
Stjarnan er komin í þriðja sætið yfir stigahæstu lið efstu deildar kvenna frá upphafi. Eftir þrjá sigurleiki í röð er Stjarnan komin með 950 stig samtals í deildinni en KR er nú komið niður í fjórða sætið með 941 stig.
Breiðablik varð fyrst liða til að ná 1.600 stigum í deildinni með sigrinum á FHL í Neskaupstað í gær, 5:1. Breiðablik er nú komið með 1.601 stig samtals en Valur er í öðru sæti með 1.571 stig.
Unnur Dóra Bergsdóttir úr Þrótti lék á dögunum sinn 100. leik í efstu deild og þeir eru núna 101 talsins. Þar af eru 84 leikir fyrir Selfoss og 17 fyrir Þrótt.
Útlit er fyrir að Blikakonurnar Berglind Björg Þorvaldsdóttir og Birta Georgsdóttir heyji einvígi um markadrottningartitil Bestu deildarinnar. Eftir þrennu Birtu og eitt mark Berglindar gegn FHL eru þær nú jafnar með 15 mörk hvor.
Þessar eru markahæstar eftir 17 umferðir:
15 Berglind Björg Þorvaldsdóttir, Breiðabliki
15 Birta Georgsdóttir, Breiðabliki
10 Sandra María Jessen, Þór/KA
9 Úlfa Dís Úlfarsdóttir, Stjörnunni
9 Agla María Albertsdóttir, Breiðabliki
9 Samantha Smith, Breiðabliki
9 Murielle Tiernan, Fram
8 Maya Hansen, FH
8 Jordyn Rhodes, Val
8 Makala Woods, Tindastóli
7 Freyja Karín Þorvarðardóttir, Þrótti