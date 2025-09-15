Sonur Sölva Geirs sá yngsti í sögu Fylkis

Magnús Daði Ottesen varð á laugardag yngsti leikmaður Fylkis í sögunni til að spila keppnisleik fyrir karlaliðið í knattspyrnu.
Magnús Daði var aðeins 14 ára og 288 daga gamall þegar hann kom inn á sem varamaður undir lokin í 2:1-sigri Fylkis á ÍR í Breiðholti í lokaumferð 1. deildarinnar.
Fyrra metið hjá Fylki átti Kolbeinn Birgir Finnsson sem var 15 ára og 259 daga gamall þegar hann lék með liðinu í efstu deild í maí árið 2015. Á Kolbeinn Birgir enn þá metið sem yngsti leikmaður Fylkis í efstu deild.
Magnús Daði, sem er kantmaður og sóknarmaður, á ekki langt að sækja fótboltahæfileikana þó þeir séu á hinum enda vallarins en faðir hans Sölvi Geir Ottesen var atvinnu- og landsliðsmaður um langt árabil.
Lék hann í stöðu miðvarðar og er þjálfari karlaliðs Víkings úr Reykjavík.