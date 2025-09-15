Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 15.9.2025 | 11:37 | Uppfært 14:13

Sonur Sölva og Söndru sá yngsti í sögu Fylkis

Magnús Daði Ottesen er bráðefnilegur knattspyrnumaður.
Magnús Daði Ottesen er bráðefnilegur knattspyrnumaður. Ljósmynd/Fylkir

Magnús Daði Ottesen varð á laugardag yngsti leikmaður Fylkis í sögunni til að spila keppnisleik fyrir karlalið félagsins í knattspyrnu.

Magnús Daði var aðeins 14 ára og 288 daga gamall þegar hann kom inn á sem varamaður undir lokin í 2:1-sigri Fylkis á ÍR í Breiðholti í lokaumferð 1. deildarinnar.

Fyrra metið hjá Fylki átti Kolbeinn Birgir Finnsson sem var 15 ára og 259 daga gamall þegar hann lék með liðinu í efstu deild í maí árið 2015. Á Kolbeinn Birgir enn þá metið sem yngsti leikmaður Fylkis í efstu deild.

Foreldrarnir báðir í fótboltanum

Magnús Daði, sem er kantmaður og sóknarmaður, á ekki langt að sækja fótboltahæfileikana þó þeir séu á hinum enda vallarins en faðir hans Sölvi Geir Ottesen var atvinnu- og landsliðsmaður um langt árabil.

Lék hann í stöðu miðvarðar og er þjálfari karlaliðs Víkings úr Reykjavík.

Móðirin var líka lengi í fótboltanum en Sandra Karlsdóttir var öflugur miðjumaður sem lék með Breiðabliki frá 1996 til 2006 og spilaði einnig hluta úr tímabili með ÍBV.

mbl.is
Fleira áhugavert
Bragginn umdeildi lokaður almenningi Eftirlit með Vítisenglunum: Allir lausir úr haldi Brottfararstöð liður í að létta á fangelsum Rúmlega 500 sprengjur gerðar óvirkar
Fleira áhugavert
Tívolí opnar í Eimskipafélagshúsinu Fellur frá kröfum: Álitaefni um Vestmannaeyjar Farþegar færðir því öryggisbúnaður fór í gang Grínaðist með að tvífari sinn hafi skotið Kirk