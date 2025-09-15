Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 15.9.2025 | 20:00

Svona er niðurröðunin í lokaumferðunum

Víkingur og Valur mætast í lokaumferðinni 26. október.
Eftir tvo síðustu leikina í 22. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld liggur fyrir hvernig leikjaniðurröðunin verður í síðustu fimm umferðum deildarinnar.

Liðin í fyrsta til þriðja sæti fá þrjá heimaleiki í efri hlutanum og liðin í sjöunda til níunda sæti fá þrjá heimaleiki í neðri hlutanum. Hin liðin leika tvo heimaleiki hvert og þrjá útileiki.

Umferðirnar líta þannig út:

23. umferð, 21. og 22. september:
Víkingur R. - Fram
Valur - Breiðablik
Stjarnan - FH
Vestri - ÍA
ÍBV - Afturelding
KA - KR

24. umferð, 28. og 29. september:
FH - Breiðablik
Fram - Valur
Stjarnan - Víkingur R.
Vestri - ÍBV
ÍA - KR
Afturelding - KA

25. umferð, 4. og 5. október:
Valur - Stjarnan
Víkingur R. - FH
Breiðablik - Fram
KR - Afturelding
KA - Vestri
ÍBV - ÍA

26. umferð, 19. og 20. október:
Fram - Stjarnan
Breiðablik - Víkingur R.
Valur - FH
Afturelding - Vestri
KR - ÍBV
KA - ÍA

27. umferð, 26. október:
FH - Fram
Stjarnan - Breiðablik
Víkingur R. - Valur
ÍBV - KA
Vestri - KR
ÍA - Afturelding

mbl.is
