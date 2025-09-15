Því miður er þetta niðurstaðan

Halldór Árnason, þjálfari Íslandsmeistara Breiðabliks, var að vonum svekktur í samtali við mbl.is eftir jafntefli sinna manna gegn ÍBV, 1:1, í lokaleik 22. umferðar Bestu deildarinnar í fótbolta.
Nú verður deildinni skipt í efri og neðri helming en Breiðablik er með 34 stig, átta stigum frá toppliði Víkings úr Reykjavík, en aðeins 15 stig eru eftir í pokanum.
„Þetta er svipuð sviðsmynd og hefur verið í allt sumar á móti liðum sem spila þéttan og agaðan varnarleik neðarlega á vellinum, því miður. Við erum mikið með boltann og komumst í góðar stöður en fáum ekki nógu góð færi.
Ég er gríðarlega ánægður með orkuna í liðinu í fyrri hálfleik. Hún var allt önnur en í síðasta leik. Við vorum duglegir í pressunni og gáfum þeim ekki rými til að anda. Síðan vinnum við boltann aðeins örfáum sekúndum eftir að við töpuðum honum.
Við erum að komast í frábærar stöður nálægt teignum þeirra en niðurstaðan er aðeins eitt skot frá Höskuldi langt utan teigs. Það er áhyggjuefnið.
Við mætum gríðarlega áhugasamir í þennan leik og karakterinn í liðinu var flottur. Síðan undir lokin vilja bæði lið vinna og þá opnast þetta,“ sagði Halldór.
En er þetta eitthvað sem Blikar geta lagað, að koma sér í betri færi?
„Þetta er ákveðin fullkomnunarárátta hjá liðinu. Að komast alltaf í fullkomnar stöður. Þetta snýst bara um að koma boltanum í hættulegu svæðin í kringum markið og mönnum inn á teig.
Í fótbolta er þetta oftast ekki þannig að menn spila 100 sendingar á milli sín og skora síðan. Þetta er mun oftar eitthvað klafs. Boltinn fer af varnarmanni og berst á annan stað. Þá verðum við að vera með menn til að staðar inn á teignum.
Við þurfum aðeins að létta axlirnar og hætta með þessa fullkomnunaráráttu, það ætti að skila betri árangri.“
Eins og áður kom fram eru Blikar nú átta stigum frá toppnum og sex stigum frá Val og Stjörnunni í öðru og þriðja sæti en efstu þrjú sætin gefa þátttöku í Evrópu.
„Okkar fyrsta markmið núna er bara að berjast um Evrópusæti og sjá hvert það tekur okkur. Það er langt á toppinn eins og staðan er núna.
Við verðum að mæta í hvern einasta leik því tímabilið okkar er bara rétt að byrja og við munum að lágmarki spila fram í desember, vonandi lengur. Nú er meiri tími á milli leikja og mikilvægt að halda dampi.“
Gengi Breiðabliks var nokkuð svipað sumarið 2023 þegar liðið var Íslandsmeistari og komst alla leið í Sambandsdeildina. Þá undir stjórn Óskars Hrafn Þorvaldssonar en Halldór var aðstoðarþjálfari hans. Blikar duttu þá fljótlega úr toppbaráttu og höfnuðu í fjórða sæti, 25 stigum frá toppnum. Þeir eru mun nær toppnum þetta árið en mynstrið er nokkuð svipað.
Er erfitt fyrir Breiðablik að vera á öllum þessum vígstöðum?
„Heilt yfir er þetta því miður mjög líkt. Sama leiðin í Evrópu og á sama tímapunkti varð stigasöfnunin alls ekki nógu góð.
Þetta hafa samt verið svakalega ólíkir leikir hjá okkur. Við áttum mjög lélegan leik gegn ÍA síðast en tvo frábæra leiki gegn Val og Víkingi þar sem við áttum meira en eitt stig samtals skilið.
Síðan spilum við ótrúlegan leik við FH sem var held ég mjög skemmtilegur fyrir áhorfendur. Þetta hafa verið mjög mismunandi leikir.
Niðurstaðan er samt mjög mikil vonbrigði og stigasöfnunin hefur alls ekki verið góð.
Þegar það eru Evrópuleikir fram undan fer hausinn einhvern veginn á það. Við höfum þó reynt að setja upp deildarleikina vel og komum með ákveðna áætlun í því fyrir mótið.
Breytingin á liðinu er síðan mjög mikil, ekki bara frá tveimur árum heldur líka frá því í fyrra. Fullt af ungum leikmönnum sem hafa verið að standa sig frábærlega og álagið er mjög mikið á þá andlega og líkamlega.
Því miður er niðurstaðan ekki betri stigasöfnun en þetta.“
Blikar mæta Val á Hlíðarenda eftir viku í fyrsta leik sínum í efri hlutanum. Blikaliðið tapaði síðasta leik sínum þar, 2:1, eftir dramatískt sigurmark undir lokin.
„Það er frábært að fá Val í þeim leik og eftir leikinn nýverið á Hlíðarenda förum við þangað hungraðir og viljum vinna. Það var frábær leikur hjá okkur og við vorum með gríðarlega yfirburði en ekki nógu mörg færi.
Flott að fara á Valsvöllinn og spila gegn góðu Valsliðið,“ bætti Halldór við.