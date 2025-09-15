Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 15.9.2025 | 20:50

Rúnar Már Sigurjónsson með boltann í kvöld.
Rúnar Már Sigurjónsson með boltann í kvöld. Ljósmynd/Guðmundur Bjarki Halldórsson
„Þetta var ekki okkar besti leikur,“ sagði Rúnar Már Sigurjónsson fyrirliði ÍA eftir sigur liðsins á Aftureldingu, 3:1, á heimavelli í 22. umferð Bestu deildarinnar í fótbolta.

Með sigrinum fór ÍA upp úr botnsæti deildarinnar og er nú tveimur stigum á eftir KR og öruggu sæti eftir tvo sigra í röð.

„Menn voru að berjast og hlaupa. Það er stundum nóg í þessu. Þetta eru tveir sigrar í röð en þeir gefa okkur ekki neitt ef við ætlum að slaka eitthvað á núna. Það er gott að koma með sjálfstraust eftir skiptinguna,“ sagði Rúnar.

Árni Marinó Einarsson varði nokkrum sinnum mjög vel.
Árni Marinó Einarsson varði nokkrum sinnum mjög vel. Ljósmynd/Guðmundur Bjarki Halldórsson

Afturelding fékk nokkur úrvalsfæri til að skora snemma leiks en Árni Marinó Einarsson varði nokkrum sinnum virkilega vel í marki Skagamanna.

„Við vorum skrefinu á eftir fyrstu 15-20 mínúturnar. Mér leið ekki sérlega vel. Við vorum að missa svolítið af þeim, telja vitlaust. Það skánaði svo út hálfleikinn.  

Þeir nýttu ekki færin sín og Árni var frábær í markinu. Við náðum að laga vandamálin og sigla þessu heim.“

Fyrir sigurleikina tvo í röð var ÍA átta stigum frá fallsæti. Nú á liðið raunhæfa möguleika á að halda sér uppi.

Menn mega ekki svífa of hátt

„Staðan var orðin gríðarlega erfið. Við vorum á síðasta séns en nú er komið líf í þetta og við verðum að halda áfram. Við erum enn í fallsæti og menn mega ekki svífa of hátt.“

Rúnar hefur á farsælum ferli iðulega leikið sem miðjumaður. Hann hefur hins vegar þurft að leysa af sem miðvörður í síðustu leikjum og gert það mjög vel. Hann lagði upp tvö mörk í kvöld.

Viktor Jónsson og Sigurpáll Melberg Pálsson í miklum slag.
Viktor Jónsson og Sigurpáll Melberg Pálsson í miklum slag. Ljósmynd/Guðmundur Bjarki Halldórsson

„Það er gaman og allt öðruvísi. Það er gaman að sjá völlinn svona vel. Maður upplifir leikinn öðruvísi. Þar sem þjálfarinn þarf á mér að halda, þar spila ég.

Loksins þegar ég færist aftar fer ég að leggja upp. Ómar bjargaði eiginlega því þetta var léleg fyrirgjöf en hann mætti á svæðið. Við vitum svo hvað Viktor er góður í loftinu. Ómar skoraði svo frábært þriðja mark,“ sagði hann.

Ómar Björn er búinn að skora fjögur mörk í síðustu sex leikjum eftir hæga byrjun á Akranesi.

„Hann er búinn að vera að bæta sig jafnt og þétt. Hann æfir aukalega að klára færin. Hann er búinn að vera einn úti á æfingasvæði og það er frábært að sjá hann uppskera,“ sagði Rúnar.

