Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 15.9.2025 | 9:05 | Uppfært 9:59

Víkingar hirtu toppsætið – M-gjöfin úr fjórum leikjum

Framarinn Simon Tibbling reynir sitt allra besta til þess að …
Framarinn Simon Tibbling reynir sitt allra besta til þess að halda aftur af Hafnfirðingnum Böðvari Böðvarssyni í Kaplakrika í gær. mbl.is/Birta Margrét
Bjarni Helgason
Morgunblaðið

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Víkingur úr Reykjavík verður á toppi Bestu deildar karla í fótbolta þegar henni verður tvískipt, eftir stórsigur gegn KR, 7:0, í 22. umferð deildarinnar í Vesturbænum í gær en umferðinni lýkur formlega í kvöld með tveimur leikjum. Valdimar Þór Ingimundarson skoraði þrennu fyrir Víkinga, sína fyrstu í efstu deild. 

Víkingar eru með 42 stig í efsta sætinu og hafa fengið 10 stig af 12 mögulegum úr síðustu fjórum leikjum sínum. Efsta sætið þýðir meðal annars að þeir fá þrjá heimaleiki af fimm þegar keppni í efri hlutanum hefst á meðan liðin sem enda í fjórða, fimmta og
sjötta sæti fá einungis tvo heimaleiki.

