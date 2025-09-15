Víkingar hirtu toppsætið – M-gjöfin úr fjórum leikjum

Víkingur úr Reykjavík verður á toppi Bestu deildar karla í fótbolta þegar henni verður tvískipt, eftir stórsigur gegn KR, 7:0, í 22. umferð deildarinnar í Vesturbænum í gær en umferðinni lýkur formlega í kvöld með tveimur leikjum. Valdimar Þór Ingimundarson skoraði þrennu fyrir Víkinga, sína fyrstu í efstu deild.
Víkingar eru með 42 stig í efsta sætinu og hafa fengið 10 stig af 12 mögulegum úr síðustu fjórum leikjum sínum. Efsta sætið þýðir meðal annars að þeir fá þrjá heimaleiki af fimm þegar keppni í efri hlutanum hefst á meðan liðin sem enda í fjórða, fimmta og
sjötta sæti fá einungis tvo heimaleiki.
