Best í sautjándu umferð

Fanndís Friðriksdóttir, kantmaðurinn reyndi úr Val, var besti leikmaðurinn í sautjándu umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta að mati Morgunblaðsins.
Fanndís lék mjög vel og skoraði þrennu þegar Valur vann Tindastól, 6:2, á sunnudaginn en þetta var hennar fyrsta þrenna í tíu ár í deildinni og sú sjötta samtals.
Hún fékk tvö M í einkunn hjá Morgunblaðinu fyrir frammistöðu sína.
Fanndís, sem er 35 ára gömul, er ein reyndasta knattspyrnukona landsins. Hún er orðin sú þriðja leikjahæsta í sögu efstu deildar með 272 leiki fyrir Val og Breiðablik. Af öllum íslenskum konum, heima og erlendis, er hún sjöunda leikjahæst með 328 leiki í deildakeppni Íslands, Noregs, Frakklands og Ástralíu og verður líklega orðin sú fimmta hæsta í lok tímabilsins.
