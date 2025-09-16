Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 16.9.2025 | 13:10

Best í sautjándu umferð

Fanndís Friðriksdóttir var best.
Fanndís Friðriksdóttir var best. mbl.is/Eyþór

Fanndís Friðriksdóttir, kantmaðurinn reyndi úr Val, var besti leikmaðurinn í sautjándu umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta að mati Morgunblaðsins.

Fanndís lék mjög vel og skoraði þrennu þegar Valur vann Tindastól, 6:2, á sunnudaginn en þetta var hennar fyrsta þrenna í tíu ár í deildinni og sú sjötta samtals.

Hún fékk tvö M í einkunn hjá Morgunblaðinu fyrir frammistöðu sína.

Fanndís, sem er 35 ára gömul, er ein reyndasta knattspyrnukona landsins. Hún er orðin sú þriðja leikjahæsta í sögu efstu deildar með 272 leiki fyrir Val og Breiðablik. Af öllum íslenskum konum, heima og erlendis, er hún sjöunda leikjahæst með 328 leiki í deildakeppni Íslands, Noregs, Frakklands og Ástralíu og verður líklega orðin sú fimmta hæsta í lok tímabilsins.

