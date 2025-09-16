Engin úrslitakeppni í Bestu deildunum

Sá misskilningur er útbreiddur að nú sé í þann veginn að hefjast úrslitakeppni í íslenska fótboltanum.
Einhverjir hafa talað um 22. umferðina í Bestu deild karla og 18. umferðina í Bestu deild kvenna sem „lokaumferðir“.
Ég heyrði meira að segja lýsanda fullyrða á sunnudaginn að Víkingar hefðu tryggt sér deildarmeistaratitil karla með stórsigrinum á KR.
Þegar keppnisfyrirkomulaginu var breytt í Bestu deild karla 2022 og Bestu deild kvenna 2023 var ekki tekin upp úrslitakeppni.
Deildakeppnin var einfaldlega framlengd um fimm umferðir þar sem deildirnar skiptast í efri og neðri hluta og spiluð er einföld umferð í hvorum hluta.
