Engin úrslitakeppni í Bestu deildunum

Víkingur er ekki deildarmeistari, þrátt fyrir að vera í toppsætinu …
Víkingur er ekki deildarmeistari, þrátt fyrir að vera í toppsætinu eftir 7:0-sigur á KR. mbl.is/Birta Margrét
Víðir Sigurðsson
Víðir Sigurðsson

Sá misskilningur er útbreiddur að nú sé í þann veginn að hefjast úrslitakeppni í íslenska fótboltanum.

Einhverjir hafa talað um 22. umferðina í Bestu deild karla og 18. umferðina í Bestu deild kvenna sem „lokaumferðir“.

Ég heyrði meira að segja lýsanda fullyrða á sunnudaginn að Víkingar hefðu tryggt sér deildarmeistaratitil karla með stórsigrinum á KR.

Þegar keppnisfyrirkomulaginu var breytt í Bestu deild karla 2022 og Bestu deild kvenna 2023 var ekki tekin upp úrslitakeppni.

Deildakeppnin var einfaldlega framlengd um fimm umferðir þar sem deildirnar skiptast í efri og neðri hluta og spiluð er einföld umferð í hvorum hluta.

