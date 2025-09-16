Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 16.9.2025 | 9:50 | Uppfært 10:06

Gjörbreytt staða hjá ÍA – M-gjöfin í tveimur leikjum

Baldvin Þór Berndsen, Ísak Máni Guðjónsson og Ómar Björn Stefánsson …
Baldvin Þór Berndsen, Ísak Máni Guðjónsson og Ómar Björn Stefánsson fagna fyrsta marki ÍA gegn Aftureldingu sem Ómar skoraði. Ljósmynd/Guðmundur Bjarki Halldórsson
Víðir Sigurðsson
Morgunblaðið

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Framarar stóðu uppi sem sigurvegarar í viðureign Breiðabliks og ÍBV í 22. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í gærkvöld og Skagamenn sendu Aftureldingu niður í botnsætið fyrir lokasprettinn sem hefst um næstu helgi.

Breiðablik og ÍBV skildu jöfn, 1:1, og þau úrslit voru hvorugu liðinu að skapi. Blikar léku sinn sjöunda leik í röð án sigurs, eiga nær enga möguleika á að verja meistaratitilinn og standa höllum fæti í baráttunni um Evrópusæti.

Íslandsmeistarnir eru nú sex stigum á eftir Stjörnunni og Val í þeim slag en aðeins þrjú efstu liðin fá sæti í Evrópukeppni, ásamt bikarmeisturum Vestra.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Fellur frá kröfum: Álitaefni um Vestmannaeyjar Framkvæmdir ekki stöðvaðar Áhyggjur af tilfærslu til ríkisins Tjón varð á flugvélinni
Fleira áhugavert
Ánægð með aðgerð lögreglunnar Sér ekki tilganginn í ríkisolíufyrirtæki 4 ára stúlka send í bráðaaðgerð eftir mávabit Fellur frá kröfum: Álitaefni um Vestmannaeyjar