Gjörbreytt staða hjá ÍA – M-gjöfin í tveimur leikjum

Framarar stóðu uppi sem sigurvegarar í viðureign Breiðabliks og ÍBV í 22. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í gærkvöld og Skagamenn sendu Aftureldingu niður í botnsætið fyrir lokasprettinn sem hefst um næstu helgi.
Breiðablik og ÍBV skildu jöfn, 1:1, og þau úrslit voru hvorugu liðinu að skapi. Blikar léku sinn sjöunda leik í röð án sigurs, eiga nær enga möguleika á að verja meistaratitilinn og standa höllum fæti í baráttunni um Evrópusæti.
Íslandsmeistarnir eru nú sex stigum á eftir Stjörnunni og Val í þeim slag en aðeins þrjú efstu liðin fá sæti í Evrópukeppni, ásamt bikarmeisturum Vestra.
