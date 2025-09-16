Leggur skóna á hilluna þrítugur

Knattspyrnumaðurinn Emil Ásmundsson hefur lagt skóna á hilluna en hann er þrítugur miðjumaður Fylkis.
Emil greindi frá á Instagram í dag. Síðasti leikur Emils var með uppeldisfélagi sínu Fylki gegn ÍR í lokaumferð 1. deildarinnar síðastliðinn laugardag.
„25 ár sem elskhugi af fallegustu íþrótt í heimi. Lék, lifði, barðist og þjáðist - en fyrst og fremst elskaði hverja einustu mínútu. Takk fyrir mig,“ skrifaði hann á samfélagsmiðilinn.
Emil fór ungur til Brighton á Englandi en sneri aftur til Fylkis árið 2015. Hann skipti síðan yfir til KR árið 2020 en var mikið meiddur hjá Vesturbæjarfélaginu. Hann skipti síðan aftur yfir til Fylkis árið 2023 og lék síðustu tímabilin með uppeldisfélaginu.
Emil lék 83 leiki í efstu deild og skoraði í þeim tíu mörk. Í B-deildinni voru mörkin 13 í 39 leikjum. Leikmaðurinn lék með U19, U18, U17 og U16 ára landsliðum Íslands, alls 25 leiki.