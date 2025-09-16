Starf Óskars ekki í hættu: Einn sá besti á landinu

Magnús Orri Schram, formaður knattspyrnudeildar KR, stendur við bakið á Óskari Hrafni Þorvaldssyni, þjálfara karlaliðsins.
Magnús Orri birti færslu inn á stuðningsmannasíðu KR-inga þar sem hann þakkaði fyrir stuðninginn á tímabilinu og nefndi að það væru fimm úrslitaleikir eftir í neðri hluta Bestu deildarinnar.
Allt þetta kemur í kjölfar 7.0-taps KR gegn Víkingum þar sem Vesturbæingar voru gjörsamlega niðurlægðir á heimavelli á sunnudaginn.
Stuðningsmenn KR voru allt annað en sáttir við úrslit leiksins og mátti heyra nokkrar gagnrýnisraddir efast um stöðu Óskars sem þjálfara liðsins.
KR-liðið er í 10. sæti deildarinnar, tveimur stigum á undan ÍA og þremur á undan Aftureldingu en fram undan er hörð fallbarátta.
„Kæru KR-ingar. Fyrir rúmu ári lögðum við af stað í vegferð með meistaraflokk karla. Við fengum til liðs við okkur einn besta þjálfara landsins og hófum uppbyggingu til langs tíma,“ skrifaði Magnús.
„Að byggja upp nýtt lið og góðan grunn tekur hins vegar tíma. Á leiðinni upplifum við ýmislegt og stundum getur verið á brattann að sækja.
Fram undan eru fimm úrslitaleikir um áframhaldandi sæti í Bestu deildinni. Ég veit að strákarnir eru mjög einbeittir gagnvart verkefninu sem fram undan er og mikilvægt er að við styðjum þá heilshugar allt til loka tímabilsins.
Allt KR-samfélagið er með einbeitingu á verkefnið. Við þurfum öll að gera það sem í okkar valdi stendur til að tryggja veru KR í efstu deild.
Stuðningur ykkar hefur verið einstakur á Meistaravöllum í sumar og vonandi sjáum við ykkur sem flest á þeim leikjum sem fram undan eru,“ bætti Magnús Orri við.