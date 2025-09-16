Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 16.9.2025 | 10:50

Starf Óskars ekki í hættu: Einn sá besti á landinu

Óskar Hrafn Þorvaldsson.
Óskar Hrafn Þorvaldsson. mbl.is/Eyþór

Magnús Orri Schram, formaður knattspyrnudeildar KR, stendur við bakið á Óskari Hrafni Þorvaldssyni, þjálfara karlaliðsins. 

Magnús Orri birti færslu inn á stuðningsmannasíðu KR-inga þar sem hann þakkaði fyrir stuðninginn á tímabilinu og nefndi að það væru fimm úrslitaleikir eftir í neðri hluta Bestu deildarinnar. 

Allt þetta kemur í kjölfar 7.0-taps KR gegn Víkingum þar sem Vesturbæingar voru gjörsamlega niðurlægðir á heimavelli á sunnudaginn. 

Víkingar léku sér að KR-ingum
Frétt af mbl.is

Víkingar léku sér að KR-ingum

Stuðningsmenn KR voru allt annað en sáttir við úrslit leiksins og mátti heyra nokkrar gagnrýnisraddir efast um stöðu Óskars sem þjálfara liðsins.

KR-liðið er í 10. sæti deildarinnar, tveimur stigum á undan ÍA og þremur á undan Aftureldingu en fram undan er hörð fallbarátta. 

„Mönnum leið ekki nógu vel“
Frétt af mbl.is

„Mönnum leið ekki nógu vel“

Uppbygging til langs tíma

„Kæru KR-ingar. Fyrir rúmu ári lögðum við af stað í vegferð með meistaraflokk karla. Við fengum til liðs við okkur einn besta þjálfara landsins og hófum uppbyggingu til langs tíma,“ skrifaði Magnús.

„Að byggja upp nýtt lið og góðan grunn tekur hins vegar tíma. Á leiðinni upplifum við ýmislegt og stundum getur verið á brattann að sækja. 

Fram undan eru fimm úrslitaleikir um áframhaldandi sæti í Bestu deildinni. Ég veit að strákarnir eru mjög einbeittir gagnvart verkefninu sem fram undan er og mikilvægt er að við styðjum þá heilshugar allt til loka tímabilsins. 

Allt KR-samfélagið er með einbeitingu á verkefnið. Við þurfum öll að gera það sem í okkar valdi stendur til að tryggja veru KR í efstu deild. 

Stuðningur ykkar hefur verið einstakur á Meistaravöllum í sumar og vonandi sjáum við ykkur sem flest á þeim leikjum sem fram undan eru,“ bætti Magnús Orri við. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Ísland á hættulegum stað vegna vanrækslu Bændur að leita að fé voru í vélinni Afsalaði sér vernd og verður sendur úr landi 4 ára stúlka send í bráðaaðgerð eftir mávabit
Fleira áhugavert
Útboði frestað um tvær vikur Aðalsókn Ísraelsmanna í Gasaborg hafin Eldur kviknaði í kjallara fjölbýlishúss Orkuveitan sækir fram í Japan