Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 16.9.2025 | 16:53

Tíu úr Bestu deildinni í bann

Guðmundur Baldvin Nökkvason er einn af þeim tíu leikmönnum sem …
Guðmundur Baldvin Nökkvason er einn af þeim tíu leikmönnum sem var úrskurðaður í eins leiks bann. mbl.is/Eyþór

Tíu leikmenn úr Bestu deild karla í knattspyrnu voru á fundi aga- og úrskurðarnefndar KSÍ í dag úrskurðaðir í eins leiks bann.

Allir verða þeir í banni þegar 23. umferð, sú fyrsta eftir tvískiptingu deildarinnar í efri og neðri hluta, hefst um næstu helgi.

Leikmennirnir sem um ræðir eru Sigurpáll Melberg Pálsson hjá Aftureldingu, Kristinn Steindórsson úr Breiðabliki, Jóhann Ægir Arnarsson úr FH, Simon Tibbling hjá Fram, Þorlákur Breki Þ. Baxter hjá ÍBV, Birgir Baldvinsson og Ívar Örn Árnason úr KA, Júlíus Mar Júlíusson hjá KR og Guðmundur Baldvin Nökkvason og Samúel Kári Friðjónsson úr Stjörnunni.

Jóhann Ægir og Samúel Kári fara í bann vegna brottvísunar í síðustu umferð en hinir átta vegna uppsafnaðra áminninga.

mbl.is
Fleira áhugavert
Eldur kviknaði í kjallara fjölbýlishúss Sér ekki tilganginn í ríkisolíufyrirtæki Aðalsókn Ísraelsmanna í Gasaborg hafin Bændur að leita að fé voru í vélinni
Fleira áhugavert
Segja að yfir 10.000 börn þjást af bráðri vannæringu Eldur kviknaði í kjallara fjölbýlishúss Bændur að leita að fé voru í vélinni Orkuveitan sækir fram í Japan