Tíu úr Bestu deildinni í bann

Tíu leikmenn úr Bestu deild karla í knattspyrnu voru á fundi aga- og úrskurðarnefndar KSÍ í dag úrskurðaðir í eins leiks bann.
Allir verða þeir í banni þegar 23. umferð, sú fyrsta eftir tvískiptingu deildarinnar í efri og neðri hluta, hefst um næstu helgi.
Leikmennirnir sem um ræðir eru Sigurpáll Melberg Pálsson hjá Aftureldingu, Kristinn Steindórsson úr Breiðabliki, Jóhann Ægir Arnarsson úr FH, Simon Tibbling hjá Fram, Þorlákur Breki Þ. Baxter hjá ÍBV, Birgir Baldvinsson og Ívar Örn Árnason úr KA, Júlíus Mar Júlíusson hjá KR og Guðmundur Baldvin Nökkvason og Samúel Kári Friðjónsson úr Stjörnunni.
Jóhann Ægir og Samúel Kári fara í bann vegna brottvísunar í síðustu umferð en hinir átta vegna uppsafnaðra áminninga.