Bestur í 22. umferðinni

Valdimar Þór Ingimundarson, sóknarmaður Víkings úr Reykjavík, var besti leikmaður 22. umferðar Bestu deildar karla í fótbolta að mati Morgunblaðsins. Valdimar átti mjög góðan leik þegar Víkingar unnu stórsigur gegn KR á Meistaravöllum í Vesturbæ, 7:0, en hann gerði sér lítið fyrir og skoraði þrennu í leiknum.
Tvö marka Valdimars komu í fyrri hálfleik og hann innsiglaði svo þrennuna með marki á 67. mínútu en þetta var hans fyrsta þrenna á Íslandsmótinu. Hann fékk tvö M fyrir frammistöðu sína í leiknum.
Valdimar, sem er 26 ára gamall, er uppalinn hjá Fylki í Árbænum en hann lék sinn fyrsta meistaraflokksleik fyrir félagið þann 11. júlí árið 2016, þá 17 ára gamall. Hann kom inn á gegn Þrótti úr Reykjavík á 61. mínútu í 10. umferð úrvalsdeildarinnar og fjórum mínútum síðar var hann búinn að koma Fylki í 3:1 en leiknum lauk með 4:1-sigri Fylkismanna.
