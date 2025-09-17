Keflvíkingar máttu þola 2:1 tap á heimavelli sínum gegn nágrönnum sínum úr Njarðvík í fyrri umspilsleik liðanna í undanúrslitum um sæti í Bestu deild karla í knattspyrnu á næsta ári.
Liðin leika aftur á sunnudag en þá á heimavelli Njarðvíkur. Haraldur Freyr Guðmundsson þjálfari Keflavíkur var ánægður með spilamennsku sinna leikmanna þrátt fyrir tap og hafði þetta að segja um leikinn í kvöld:
„Eins og þú segir sjálfur þá er hálfleikur í einvíginu og að minnsta kosti 90 mínútur eftir af þessu einvígi. Það er allt í lagi staða þar sem við erum 2:1 undir. Fyrri hálfleikurinn var nokkuð jafn. Við sköpum okkur þrjú mjög góð færi sem við hefðum getað skorað úr en því miður fór ekkert af þeim inn.
Föst leikatriði hjá Njarðvík sem gefa þeim mörk. Fyrra markið úr aukaspyrnu og seinna markið úr víti sem ég á eftir að sjá aftur en eflaust réttur dómur fyrst hann [Twana Khalid Ahmed] dæmir víti. Þeir hefðu líka getað sett fleiri mörk á okkur í fyrri hálfleik.
Við komum síðan inn í seinni hálfleikinn og tókum öll völd á vellinum. Í raun og veru spiluðum við bara heilt yfir góðan leik í þessum fyrri hálfleik í þessu einvígi.“
Hefði jafntefli verið sanngjarnari niðurstaða miðað við hvernig leikurinn spilaðist að þínu mati?
„Já eflaust. En það er ekkert spurt að því í fótbolta hvað er sanngjarnt eða ekki. En það er bara annar leikur á sunnudaginn og nóg eftir. Við erum bara brattir fyrir þann leik.“
Ef við förum aðeins dýpra í leikinn þá voru Keflvíkingar með mikið af stórhættulegum fyrirgjöfum í fyrri hálfleik sem Njarðvíkingar voru í stökustu vandræðum með að verjast að mínu mati. Síðan í seinni hálfleik reynduð þið meira spil í gegnum miðjuna þar sem boltinn endaði iðulega hjá Stefani Ljubicic sem var Njarðvíkingum gríðarlega erfiður. Er þetta eitthvað sem þú getur nýtt betur í seinni leik liðanna á sunnudag?
„Já, klárlega. Við þurfum bara að fara vel yfir það sem við gerðum vel í dag og reyna nota það í seinni leiknum. Sem dæmi var Eiður [Orri Ragnarsson] frábær hérna úti á hægri kantinum í fyrri hálfleik og var ítrekað með stórhættulegar fyrirgjafir. Það vantaði bara oft menn inn í teig og að fylla boxið betur.
Við töluðum um það í hálfleik að þétta betur í boxið fyrir fyrirgjafirnar frá honum en síðan spilaðist leikurinn bara öðruvísi í seinni hálfleik þar sem Njarðvíkingar fóru aðeins neðar á völlinn, eðlilega verandi tveimur mörkum yfir. Mér fannst við skapa alveg nóg til að skora meira en eitt mark í þessum leik. En þetta er niðurstaðan og bara áfram gakk.“
Hvað verður það sem mun skera úr um hvort liðið fer áfram úr þessu einvígi í seinni leiknum?
„Einfalda svarið er að á endanum verður það liðið sem skorar fleiri mörk. En við þurfum bara að halda áfram með okkar leik og vera með kaldan haus. Ef við mætum á völlinn sem er hérna nokkrum skrefum frá okkur í Njarðvík og náum upp svona leik eins og í dag þá er ég bara bjartsýnn,“ sagði Haraldur Freyr í samtali við mbl.is.