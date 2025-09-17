Frábær endurkoma KA í Evrópudeildinni

2. flokkur KA í knattspyrnu karla gerði jafntefli við jafnaldra sína í Jelgava frá Lettlandi, 2:2, í fyrri leik liðanna í umspili Evrópudeildar unglinga í Jelgava í dag.
Síðari leikurinn fer fram á Akureyri þann 1. október næstkomandi og er KA því í góðri stöðu fyrir hann.
Ekki blés byrlega fyrir Akureyringa þegar Jelgava komst í 2:0 og leiddi með tveimur mörkum í hálfleik.
Í síðari hálfleik, nánar tiltekið á 57. mínútu, minnkaði Valdimar Logi Sævarsson muninn með marki úr vítaspyrnu og Andri Valur Finnbogason jafnaði svo metin fyrir KA sjö mínútum fyrir leikslok.