Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 17.9.2025 | 16:25

Fundum fyrir miklu öryggi

Gleði Tinna Hrönn Einarsdóttir fagnar sæti í Bestu deildinni að …
Gleði Tinna Hrönn Einarsdóttir fagnar sæti í Bestu deildinni að ári ásamt liðsfélögum sínum í Grindavík/Njarðvík. Ljósmynd/Petra Rós
Morgunblaðið

Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

„Þetta hefur verið algjör rússíbani,“ sagði Tinna Hrönn Einarsdóttir sem lét mikið að sér kveða í liði Grindavíkur/Njarðvíkur sem komst upp í Bestu deildina í fótbolta á fyrsta ári eftir sameiningu. Suðurnesjaliðið var búið til eftir síðasta tímabil en þetta er fyrsta skref Njarðvíkur í meistaraflokki kvenna. Liðið hafnaði í öðru sæti 1. deildarinnar og leikur á meðal þeirra bestu á næsta ári.

„Þetta var alveg ólýsanlegt. Ég bjóst ekki við því í byrjun tímabilsins að þetta myndi enda svona. Fyrir tímabilið vildum við spila okkar leik og halda í okkar gildi en markmiðið var ekki beint að fara upp. Við létum önnur lið ekki hræða okkur eða taka taktinn úr leik okkar. Við einbeittum okkur frekar að einum leik í einu og náðum þessu síðan í gegn,“ sagði Tinna Hrönn í samtali við Morgunblaðið.

