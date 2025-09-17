Fundum fyrir miklu öryggi

Jökull Þorkelsson
„Þetta hefur verið algjör rússíbani,“ sagði Tinna Hrönn Einarsdóttir sem lét mikið að sér kveða í liði Grindavíkur/Njarðvíkur sem komst upp í Bestu deildina í fótbolta á fyrsta ári eftir sameiningu. Suðurnesjaliðið var búið til eftir síðasta tímabil en þetta er fyrsta skref Njarðvíkur í meistaraflokki kvenna. Liðið hafnaði í öðru sæti 1. deildarinnar og leikur á meðal þeirra bestu á næsta ári.
„Þetta var alveg ólýsanlegt. Ég bjóst ekki við því í byrjun tímabilsins að þetta myndi enda svona. Fyrir tímabilið vildum við spila okkar leik og halda í okkar gildi en markmiðið var ekki beint að fara upp. Við létum önnur lið ekki hræða okkur eða taka taktinn úr leik okkar. Við einbeittum okkur frekar að einum leik í einu og náðum þessu síðan í gegn,“ sagði Tinna Hrönn í samtali við Morgunblaðið.
