Hættir í fótbolta þrítugur

ÍR-ingurinn Reynir Haraldsson hefur ákveðið að leggja knattspyrnuskóna á hilluna aðeins 30 ára gamall.
Þetta tilkynnti hann sjálfur á samfélagsmiðlum í dag en Reynir lék lengst af með uppeldisfélagi sínu ÍR.
Annars lék hann einnig með HK, Létti og Fjölni. Reynir var hjá Fjölni frá 2022 til ársins í ár en seinni hluta tímabilsins fékk hann félagaskipti yfir í ÍR og spilaði fimm leiki með liðinu undir lok tímabils.
Alls á Reynir 100 leiki að baki í 1. deildinni og einum færri í 2. deild. Hann hefur þá skorað 15 mörk í deildunum tveimur.