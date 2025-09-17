Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 17.9.2025 | 13:50

Hættir í fótbolta þrítugur

Reynir Haraldsson í leik með Fjölni.
Reynir Haraldsson í leik með Fjölni. mbl.is/Karítas

ÍR-ingurinn Reynir Haraldsson hefur ákveðið að leggja knattspyrnuskóna á hilluna aðeins 30 ára gamall. 

Þetta tilkynnti hann sjálfur á samfélagsmiðlum í dag en Reynir lék lengst af með uppeldisfélagi sínu ÍR. 

Annars lék hann einnig með HK, Létti og Fjölni. Reynir var hjá Fjölni frá 2022 til ársins í ár en seinni hluta tímabilsins fékk hann félagaskipti yfir í ÍR og spilaði fimm leiki með liðinu undir lok tímabils. 

Alls á Reynir 100 leiki að baki í 1. deildinni og einum færri í 2. deild. Hann hefur þá skorað 15 mörk í deildunum tveimur. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Íslenskir drykkir keppa á stóru sviði Stórhækkun vörugjalda af bílum Ríkisstjórnin þarf einfaldlega að gera betur Fer fram á dauðarefsingu yfir banamanni Kirk
Fleira áhugavert
Fer fram á dauðarefsingu yfir banamanni Kirk Sveif inn á mótorlausri vél og allt leit vel út „Er þetta eitthvert grín?“ „Seðlabankinn einn á akrinum“