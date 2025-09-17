Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 17.9.2025 | 20:01

HK – Þróttur R., staðan er 0:0

Baldur Hannes Stefánsson hjá Þrótti og Bart Kooistra úr HK …
Baldur Hannes Stefánsson hjá Þrótti og Bart Kooistra úr HK í baráttunni. mbl.is/Ólafur Árdal
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

HK og Þróttur úr Reykjavík mætast í fyrri leik liðanna í undanúrslitum umspilsins um sæti í Bestu deild karla í fótbolta í Kórnum klukkan 19.15.

Þróttur hafnaði í þriðja sæti deildarinnar með 41 stig eftir tap á heimavelli fyrir Þór í lokaumferðinni. HK varð í fjórða sæti með 40.

Mbl.is er í Kórnum og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.

Keflavík 1:2 Njarðvík opna
90. mín. Oumar Diouck (Njarðvík) fær rautt spjald +3. Hans seinna gula spjald. Þetta hefur legið í loftinu síðustu mínútur. Ég myndi setja broskall við þessa færslu ef ég gæti það.
Liverpool 2:1 Atlético Madrid opna
45. mín. Clément Lenglet (Atlético Madrid) fær gult spjald +4 Þrumar Gravenberch niður.

Leiklýsing

HK 0:0 Þróttur R. opna loka
45. mín. Aðeins einni mínútu bætt við.
