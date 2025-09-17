Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 17.9.2025 | 21:08 | Uppfært 22:16

HK yfir eftir stórkostlegan fyrri leik

Miðvörðurinn Haukur Leifur Eiríksson reynir hælspyrnu að marki Þróttara í …
Miðvörðurinn Haukur Leifur Eiríksson reynir hælspyrnu að marki Þróttara í kvöld. mbl.is/Karítas
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

HK hafði betur gegn Þrótti úr Reykjavík, 4:3, í fyrri leik liðanna í undanúrslitum umspilsins um sæti í Bestu deild karla í fótbolta á næsta tímabili í Kórnum í kvöld.

Seinni leikurinn fer fram á sunnudaginn kemur á Þróttarvelli. Sigurliðið mætir annað hvort Njarðvík eða Keflavík í úrslitum á Laugardalsvelli.

Staðan eftir jafnan fyrri hálfleik var markalaus en bæði lið fengu fín færi til að skora. Tumi Þorvarsson fékk það fyrsta fyrir HK á 7. mínútu en skaut rétt yfir við vítateigslínuna. Eiður Atli Rúnarsson skallaði svo beint á Þórhall Ísak Guðmundsson í marki Þróttar á 23. mínútu úr góðu færi.

Baldur Hannes Stefánsson með boltann í Kórnum í kvöld. Tumi …
Baldur Hannes Stefánsson með boltann í Kórnum í kvöld. Tumi Þorvarson sækir að honum. mbl.is/Karítas

Þorvaldur Smári Jónsson komst svo nálægt því að skora á 31. mínútu en Unnar Steinn Ingvarsson bjargaði glæsilega á marklínu. Þremur mínútum síðar fékk Þróttur sitt besta færi í hálfleiknum en Aron Snær Ingason skallaði framhjá af stuttu færi.

Inn vildi boltinn hins vegar ekki í fyrri hálfleik og var staðan því 0:0 eftir einn hálfleik af fjórum í einvíginu.

Markasúpa á 15 mínútum

Fyrsta mark leiksins kom á 52. mínútu og það skoraði Eiríkur Þorsteinsson Blöndal. Því miður fyrir hann skoraði hann í eigið mark og kom HK yfir. Eíríkur tæklaði þá boltann klaufalega í netið eftir sendingu frá Tuma Þorvarssyni.

Fjórum mínútum síðar kom Bart Kooistra HK í 2:0. Hann átti þá fast skot að marki við vítateigslínuna og Þórhallur Ísak missti boltann afar klaufalega í gegnum sig og í netið.

Þróttur gafst ekki upp því Viktor Andri Hafþórsson minnkaði muninn þremur mínútum eftir annað markið. Baldur Hannes Stefánsson fyrirliði Þróttar náði þá í víti með góðum spretti og Viktor skoraði af öryggi en Þorsteinn Aron Antonsson felldi Baldur í teignum.

Magnús Arnar Pétursson og Kolbeinn Nói Guðbergsson eigast við í …
Magnús Arnar Pétursson og Kolbeinn Nói Guðbergsson eigast við í Kórnum í kvöld. mbl.is/Karítas

Markaveislan hélt áfram því Brynjar Gautur Harðarson jafnaði metin á 63. mínútu þegar hann lagði boltann hnitmiðað í bláhornið úr teignum eftir glæsilegan sprett.

Fjórum mínútum eftir það kom varamaðurinn Liam Daði Jeffs gestunum yfir. Hann var þá fyrstur að átta sig í teignum eftir að Ólafur Örn Ásgeirsson varði frá Hlyni Þórhallssyni úr þröngu færi. Var markið það fimmta á stórkostlegum fimmtán mínútum og endurkoma Þróttara fullkomnuð.

Eftir það var komið að varamanni HK að skora því Karl Ágúst Karlsson jafnaði á 74. mínútu eftir að Þórhallur missti boltann klaufalega frá sér eftir skot frá Jóhanni Þór Arnarssyni. Var staðan þá 3:3 eftir sex mörk í mögnuðum seinni hálfleik.

Fimm mínútum var bætt við og þann tíma nýtti HK sér því Karl Ágúst skoraði sitt annað mark og fjórða mark HK snemma í uppbótartímanum er hann refsaði eftir slakan skalla til baka. Var hann eldsnöggur í boltann á undan Þórhalli markverði og tókst að pota honum í markið.

Reyndist það sigurmarkið og ofanritaður bíður spenntur eftir seinni leiknum. 

