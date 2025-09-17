Keflavík - Njarðvík, staðan er 0:1

Jón Kristinn Jónsson
Keflavík og Njarðvík eigast við í fyrri leik liðanna í undanúrslitum umspils um sæti í Bestu deild karla í fótbolta á næsta tímabili á heimavelli Keflavíkur í Reykjanesbæ klukkan 16.45 í dag.
Njarðvík endaði í öðru sæti 1. deildarinnar með 43 stig. Keflavík hafnaði í fimmta sæti með 37 stig.
Mbl.is er í Keflavík og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.
|Keflavík
|0:1
|Njarðvík
|26. mín. Enn ein fyrirgjöfin sem er stórhættuleg hjá Keflvíkingum. Þeim vantar bara smiðshöggið.
