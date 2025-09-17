Njarðvíkingar með forystu í Suðurnesjaeinvíginu

Það var sannkallaður nágrannaslagur þegar Keflavík tók á móti Njarðvík í fyrri leik liðanna í undanúrslitum umspils um sæti í Bestu deild karla í knattspyrnu og lauk leiknum með 2:1 sigri Njarðvíkinga.
Fyrri hálfleikur var fjörugur frá upphafi til enda. Keflvíkingar byrjuðu leikinn af meiri krafti og mega Njarðvíkingar teljast heppnir að hafa ekki lent undir í leiknum.
Það voru hins vegar Njarðvíkingar sem náðu forskotinu á 20. mínútu þegar Oumar Diouck skoraði. Markið atvikaðist þannig að Njarðvíkingar tóku aukaspyrnu sem barst inn í vítateig Keflavíkur. Eftir baráttu í teignum náði Oumar að skora og koma Njarðvíkingum yfir.
Keflvíkingar hófu strax að sækja stíft á Njarðvíkinga og áttu nokkrar stórhættulegar sendingar inn í vítateig Njarðvíkur sem gestirnir voru í vandræðum með að verjast.
Á 30. mínútu áttu Njarðvíkingar skot að marki sem Sindri Kristinn Ólafsson fékk í hendurnar. Þegar Sindri er að hlaupa út með boltann fellir Marin Brigic leikmann Njarðvíkur innan teigs. Boltinn var hvergi nálægt og ekkert annað en vítaspyrna sem kom til greina hjá Twana Khalid Ahmed, dómara leiksins. Virkilega óskynsamlegt af Marin sem kostaði Keflvíkinga vítaspyrnu.
Á vítapunktinn fór fyrirliðinn Tómas Bjarki Jónsson og skoraði af miklu öryggi. Njarðvíkingar voru komnir í draumastöðu með 2:0 forskot sem voru hálfleikstölur í leiknum.
Keflvíkingar byrjuðu seinni hálfleik af krafti og áttu tvö fín skot að marki Njarðvíkur en hvorugt þeirra hitti rammann. Njarðvíkingar áttu síðan tvö fín færi en hvorugt þeirra rataði á mark Keflavíkur.
Liðin skiptust síðan á að sækja og var ákveðið jafnvægi í leiknum í kjölfarið. Á 61. mínútu átti Nacho Heras skot í þverslá fyrir Keflavík og mátti litlu muna að Keflvíkingar næðu að minnka muninn.
Keflvíkingar minnkuðu muninn á 67. mínútu leiksins þegar Stefan Alexander Ljubicic skoraði eftir hornspyrnu Keflvíkinga. Staðan orðin 2:1 fyrir Njarðvík og leikurinn galopinn á ný.
Eftir þetta voru Keflvíkingar stórhættulegir fram á við og hótuðu Njarðvíkingum marki ítrekað. Á tímabili má segja að Njarðvíkingar hafi verið í algjörri nauðvörn.
Það færðist mikið fjör og mikill hiti í leikinn þegar líða tók á seinni hálfleikinn. Keflvíkingar pressuðu mikið en tókst ekki að jafna leikinn. Í uppbótartíma leiksins fékk Oumar Diouck sinn seinna gula spjald og þar með rautt og verður hann í leikbanni í seinni leik liðanna.
