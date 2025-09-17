Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 17.9.2025 | 21:42

Ráðinn þjálfari KR

Guðrún Sóley Gunnarsdóttir, John Andrews og Magnús Orri Schram.
Guðrún Sóley Gunnarsdóttir, John Andrews og Magnús Orri Schram. Ljósmynd/KR

Írinn John Andrews hefur verið ráðinn þjálfari kvennaliðs KR í knattspyrnu. Skrifaði hann undir samning sem gildir til næstu þriggja ára.

John var síðast þjálfari kvennaliðs Víkings úr Reykjavík og náði stórbrotnum árangri er liðið varð bikarmeistari árið 2023, þá í 1. deild, og fylgdi því eftir með því að hafna í þriðja sæti í Bestu deildinni á síðasta ári.

Hann hefur komið víða við og meðal annars þjálfað hjá Aftureldingu, Völsungi, Knattspyrnusambandi Íslands, Knattspyrnusambandi Írlands og Liverpool FC Internationa Academy.

Í tilkynningu frá knattspyrnudeild KR kemur fram að John muni einnig hafa umsjón með starfi yngri flokka kvenna hjá félaginu.

KR leikur áfram í 1. deild eftir að hafa hafnað í fimmta sæti hennar á nýafstöðnu tímabili.

mbl.is
Fleira áhugavert
Stórhækkun vörugjalda af bílum Snorri bregst við nýju svari ráðherra Forgangsraða sparnaði fram yfir öryggi 188 reka eigin stöð án sérstaks leyfis
Fleira áhugavert
„Við drógum börnin út í pörtum“ Forgangsraða sparnaði fram yfir öryggi Kostnaðurinn 572 milljónir kr. Glæpaklíkur eru hér ekki óáreittar