Ráðinn þjálfari KR

Írinn John Andrews hefur verið ráðinn þjálfari kvennaliðs KR í knattspyrnu. Skrifaði hann undir samning sem gildir til næstu þriggja ára.
John var síðast þjálfari kvennaliðs Víkings úr Reykjavík og náði stórbrotnum árangri er liðið varð bikarmeistari árið 2023, þá í 1. deild, og fylgdi því eftir með því að hafna í þriðja sæti í Bestu deildinni á síðasta ári.
Hann hefur komið víða við og meðal annars þjálfað hjá Aftureldingu, Völsungi, Knattspyrnusambandi Íslands, Knattspyrnusambandi Írlands og Liverpool FC Internationa Academy.
Í tilkynningu frá knattspyrnudeild KR kemur fram að John muni einnig hafa umsjón með starfi yngri flokka kvenna hjá félaginu.
KR leikur áfram í 1. deild eftir að hafa hafnað í fimmta sæti hennar á nýafstöðnu tímabili.