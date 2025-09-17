Regla sem KSÍ verður að laga

Umspilið um sæti í Bestu deild karla í fótbolta hefst í kvöld á fyrri leikjum Keflavíkur og Njarðvíkur og HK og Þróttar úr Reykjavík í undanúrslitunum. Mikil eftirvænting er fyrir leikjunum en þetta er þriðja árið sem umspilið fer fram. Umspilið hefur heppnast vel og aukið áhugann á deildinni til muna.
Aftur á móti er eitt alveg óþolandi við það, sem hafði mikil áhrif í fyrra og er nú þegar farið að hafa áhrif í ár. Þó er það ekkert við umspilið sjálft heldur reglur hjá KSÍ.
Leikmenn taka nefnilega með sér gulu spjöldin sín frá 22 leikja deildinni og yfir í umspilið. Því getur leikmaður fengið fjögur gul spjöld á heilu tímabili en samt verið í banni í fyrsta leik umspilsins.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.