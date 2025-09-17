Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 17.9.2025 | 9:50

Regla sem KSÍ verður að laga

Vilhjálmur Kaldal Sigurðsson úr Þrótti fær gult spjald sem gerir …
Vilhjálmur Kaldal Sigurðsson úr Þrótti fær gult spjald sem gerir það að verkum að hann verði í banni í kvöld. Birta Margrét Björgvinsdóttir
Morgunblaðið

Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Umspilið um sæti í Bestu deild karla í fótbolta hefst í kvöld á fyrri leikjum Keflavíkur og Njarðvíkur og HK og Þróttar úr Reykjavík í undanúrslitunum. Mikil eftirvænting er fyrir leikjunum en þetta er þriðja árið sem umspilið fer fram. Umspilið hefur heppnast vel og aukið áhugann á deildinni til muna.

Aftur á móti er eitt alveg óþolandi við það, sem hafði mikil áhrif í fyrra og er nú þegar farið að hafa áhrif í ár. Þó er það ekkert við umspilið sjálft heldur reglur hjá KSÍ.

Leikmenn taka nefnilega með sér gulu spjöldin sín frá 22 leikja deildinni og yfir í umspilið. Því getur leikmaður fengið fjögur gul spjöld á heilu tímabili en samt verið í banni í fyrsta leik umspilsins.

