„Þetta var alveg lygilegt,“ sagði Hermann Hreiðarsson þjálfari HK í samtali við mbl.is eftir ótrúlegan 4:3-heimasigur á Þrótti úr Reykjavík í fyrri leik liðanna í undanúrslitum umspilsins um sæti í Bestu deild karla í fótbolta á næstu leiktíð.
Staðan í hálfleik var markalaus en leikurinn lifnaði vægast sagt við í seinni hálfleik. HK komst í 2:0, Þróttur svaraði með þremur mörkum og svo HK með tveimur síðustu mörkum leiksins.
„Þetta var frekar rólegt í fyrri hálfleik og menn að þreifa á hvorum öðrum. Svo fór þetta í botn í seinni hálfleik og var rosalega skemmtilegt. Það eru eiginlega allir haltrandi í liðinu. Það voru einhverjir 6-7 að biðja um skiptingu og við þurftum að velja vel. Það riðlaðist aðeins leikurinn hjá okkur.
Það var samt óþarfi að fá á sig þrjú mörk en við komum sterkir til baka. Það hefði verið hægt að koðna en við gerðum það heldur betur ekki. Við erum með flotta menn sem komu inn af bekknum. Við vissum að við værum enn í þessu. Þetta var galopið í báðar áttir í seinni hálfleik,“ sagði Hermann um leikinn.
En á hann von á svipuðum seinni leik og að einvígið endi 9:8?
„Þetta er skemmtilegra svona. Menn eru að keyra á þetta. Ég á samt ekki von á svona svakalegum leik þá. Maður veit samt aldrei,“ sagði Hermann.