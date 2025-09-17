Baldur Hannes Stefánsson, fyrirliði Þróttar úr Reykjavík, var súr þegar hann ræddi við mbl.is í kvöld enda nýbúinn að tapa fyrir HK, 4:3, í ótrúlegum fyrri leik liðanna í undanúrslitum í umspili um sæti í Bestu deildinni á næstu leiktíð.
„Ég er hrikalega svekktur með að við fengum á okkur fjögur mörk í þessum leik. Við vorum sjálfir okkur verstir. Góður fréttirnar eru þær að við eigum heimaleikinn eftir. Við fáum að svara fyrir þetta,“ sagði Baldur.
HK komst í 2:0 en Þróttur svaraði með því að komast í 3:2. Komu mörkin fimm öll á korteri. Markaveislan hélt áfram og HK svaraði með tveimur síðustu mörkunum.
„Þetta er ástæðan fyrir því að við erum í þessu. Við erum samt svekktir við að fá á okkur þessi mörk. Við sýnum frábæran karakter í að koma til baka eftir að við lendum 2:0 undir. Þetta eru blendnar tilfinningar,“ sagði fyrirliðinn.
Seinni leikurinn er á sunnudaginn og Baldur er brattur fyrir komandi verkefni á heimavelli.
„Ég met möguleikana mjög góða. Ég get ekki beðið seinni leiknum og þá ætlum við að vinna þá. Við ætlum að svara fyrir þetta,“ sagði Baldur.